Армія товстунів: у Британії солдатам масово виписують препарати для схуднення

Керівники оборонних відомств звернулися до дорогих препаратів для схуднення, які зазвичай використовують селебріті, щоб підвищити боєздатність солдатів на передовій.

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Міністерство оборони Великої Британії виписало понад 500 рецептів на засоби для схуднення для солдатів. Оскільки армія, як виявилося, трохи погладшала і не здатна до активних дій на полі бою. Про це пише Daily Mail.

Рецепти були виписані на семаглутид — активний інгредієнт таких популярних препаратів, як Ozempic і Wegovy, якими користуються селебріті, на кшталт Кеті Перрі, щоб скинути вагу.

Кеті Перрі після схуднення Фото: Getty

Семаглутид — це синтетична версія природного гормону глюкагоноподібного пептиду 1 (ГПП-1), який допомагає регулювати рівень цукру в крові.

Командири схвалили видачу ліків у той самий час, коли основні навчання було скорочено, а закупівлі обладнання скасовано з метою економії коштів.

Міністерство оборони підтвердило, що ліки, які будуть призначені під час військової служби, найімовірніше, будуть призначені для лікування таких захворювань, як діабет, який безпосередньо пов'язаний з ожирінням у дорослих.

У 81 військовослужбовця, яким призначили препарат семаглутид, що став модним у Великій Британії завдяки таким телеведучим, як Джеремі Кларксон і Джеймс Кордон, діабет міг розвинутися тільки в дорослому віці та після того, як вони вступили на службу в збройні сили.

Це пов'язано з тим, що армія, Королівський флот і Королівські військово-повітряні сили звільнені від дії Закону про рівність, а отже, можуть заборонити служити в них людям, які страждають на діабет та інші захворювання.

Британська армія Фото: Sky News

Випадки захворювання на діабет у військовослужбовців, які перебувають на службі, куруються лікарями підрозділів. Їх не звільняють автоматично, однак вони не можуть бути направлені на передову через високий ступінь залежності від ліків.

Минулого року лікарі виписали 267 дорогих рецептів на чудодійні препарати для схуднення, тоді як у 2022 році їх було всього 60.

Джерела в оборонному відомстві також підтвердили, що зростання кількості рецептів 2024 року на 400 відсотків порівняно з 2022 роком було зумовлене тим, що медичні установи на військових базах "пропонували послуги, які більшою мірою відповідали стандартам NHS".

Збільшення ваги серед військовослужбовців, як правило, пов'язане з неправильним харчуванням, зокрема, з надмірним вживанням вуглеводів з високим вмістом цукру і солодких напоїв, які легко доступні на військових базах.

28 січня тіньовий міністр збройних сил Марк Франсуа заявив: "Оскільки майже чверть нашої регулярної армії не може бути повністю розгорнута за медичними показаннями, нам, вочевидь, необхідно вирішити цю проблему. Однак, з огляду на те, що оборонний бюджет і так перебуває під серйозним тиском, я сумніваюся, що роздача дорогих препаратів для зниження ваги — справді найкращий спосіб розв'язання проблеми, а не інтенсивна фізіотерапія в разі травм і посилені тренування".

Британська армія Фото: Sky News

Попередні заходи щодо заохочення військовослужбовців "боротися з жиром" включали заборону на відвідування популярної булочної Greggs.

У 2018 році ЗМІ повідомили, що солдатам Королівської драгунської гвардії, розквартированої в гарнізоні Каттерік у Північному Йоркширі, було наказано не користуватися цією популярною пекарнею.

За останніми даними, понад 13 000 осіб у збройних силах Великої Британії "не придатні до служби за медичними показаннями".

Ці військовослужбовці з обмеженими повноваженнями можуть нести службу тільки в певних місцях або в обмеженому обсязі через проблеми зі здоров'ям.

Загальна чисельність боєздатного особового складу збройних сил у 2022 році становила 74 966 осіб. У 2024 році ця цифра знизилася до 70 290 осіб.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як працює популярний препарат "Оземпік". Дослідники кажуть, що препарат ефективний, але не такий "чудодійний", як видається людям.