Армия толстяков: в Британии солдатам массово выписывают препараты для похудения

Руководители оборонных ведомств обратились к дорогостоящим препаратам для похудения, которые обычно используют селебрити, чтобы повысить боеспособность солдат на передовой.

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Министерство обороны Великобритании выписало более 500 рецептов на средства для похудения для солдат. Так как армия, как оказалось, немного пополнела и не способна к активным действиям на поле боя. Об этом пишет Daily Mail.

Рецепты были выписаны на семаглутид — активный ингредиент таких популярных препаратов, как Ozempic и Wegovy, которыми пользуются селебрити, вроде Кэти Перри, чтобы сбросить вес.

Кэти Перри после похудения Фото: Getty

Семаглутид — это синтетическая версия природного гормона глюкагоноподобного пептида 1 (ГПП-1), который помогает регулировать уровень сахара в крови.

Командиры одобрили выдачу лекарств в то же время, когда основные учения были сокращены, а закупки оборудования отменены в целях экономии средств.

Министерство обороны подтвердило, что лекарства, которые будут назначены в ходе военной службы, скорее всего, будут предназначены для лечения таких заболеваний, как диабет , который напрямую связан с ожирением у взрослых.

У 81 военнослужащего, которым был назначен препарат семаглутид, который стал модным в Великобритании благодаря таким телеведущим, как Джереми Кларксон и Джеймс Кордон, диабет мог развиться только во взрослом возрасте и после того, как они поступили на службу в вооруженные силы.

Это связано с тем, что армия, Королевский флот и Королевские военно-воздушные силы освобождены от действия Закона о равенстве и, следовательно, могут запретить служить в них людям, страдающим диабетом и другими заболеваниями.

Британская армия Фото: Sky News

Случаи заболевания диабетом у военнослужащих, находящихся на службе, курируются врачами подразделений. Их не увольняют автоматически, однако они не могут быть направлены на передовую из-за высокой степени зависимости от лекарств.

В прошлом году врачи выписали 267 дорогостоящих рецептов на чудодейственные препараты для похудения, тогда как в 2022 году их было всего 60.

Источники в оборонном ведомстве также подтвердили, что рост количества рецептов в 2024 году на 400 процентов по сравнению с 2022 годом был обусловлен тем, что медицинские учреждения на военных базах "предлагали услуги, которые в большей степени соответствовали стандартам NHS".

Увеличение веса среди военнослужащих, как правило, связано с неправильным питанием, в частности, чрезмерным употреблением углеводов с высоким содержанием сахара и сладких напитков, которые легко доступны на военных базах.

28 января теневой министр вооруженных сил Марк Франсуа заявил: "Поскольку почти четверть нашей регулярной армии не может быть полностью развернута по медицинским показаниям, нам, очевидно, необходимо решить эту проблему. Однако, учитывая, что оборонный бюджет и так находится под серьезным давлением, я сомневаюсь, что раздача дорогостоящих препаратов для снижения веса — действительно лучший способ решения проблемы, а не интенсивная физиотерапия при травмах и усиленные тренировки".

Британская армия Фото: Sky News

Предыдущие меры по поощрению военнослужащих "бороться с жиром" включали запрет на посещение популярной булочной Greggs.

В 2018 году СМИ сообщили, что солдатам Королевской драгунской гвардии, расквартированной в гарнизоне Каттерик в Северном Йоркшире, было приказано не пользоваться этой популярной пекарней.

По последним данным, более 13 000 человек в вооруженных силах Великобритании "не пригодны к службе по медицинским показаниям".

Эти военнослужащие с ограниченными полномочиями могут нести службу только в определенных местах или в ограниченном объеме из-за проблем со здоровьем.

Общая численность боеспособного личного состава вооруженных сил в 2022 году составила 74 966 человек. В 2024 году эта цифра снизилась до 70 290 человек.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как работает популярный препарат "Оземпик". Исследователи говорят, что препарат эффективен, но не такой "чудодейственный", как представляется людям.