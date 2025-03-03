Похудение для мужчин: 80 футболистов с избыточным весом сбросили почти полтонны за год

Журналисты объяснили, что эта инициатива была направлена на ту категорию мужчин, которые разочарованы тем, что клубы для похудения сосредоточены на женщинах.

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Футбольный клуб города Саттон в Великобритании помог 80 своим игрокам с лишним весом сбросить более 453 килограммов (1000 фунтов) в течение 2024 года. Об этом пишет Daily Star.

"Группа из 80 футболистов с лишним весом сбросила почти полтонны за год", — говорится в сообщении.

Это стало частью национальной инициативы, направленной на помощь мужчинам, разочарованным тем, что клубы для похудения сосредоточены на женщинах.

План похудения для мужчин предусматривает взвешивание игроков перед 30-минутной игрой в футбол шесть на шесть с начислением голевых бонусов командам в зависимости от их потери веса.

Общая потеря веса команды и результаты матчей также влияют на ее позицию в турнирной таблице.

В частности, 27-летний Том Грандон из Саттона потерял почти четырнадцать килограммов, выступая за местную команду.

"Я пробовал ходить в спортзал, но это вызвало у меня много беспокойства. Больше всего мне нравится в программе то, что каждый человек, который регистрируется, делает это по той же причине, что и я, а именно, чтобы измениться. Нет никакой стигмы, связанной с тем, ради чего мы здесь, все поддерживают друг друга, и мы используем друг друга для поддержки, когда мы действительно нуждаемся в ней больше всего", — пояснил Грандон.

Инициатива объединяет 150 футбольных клубов MAN v FAT по всей Великобритании, которые также предлагают рецепты здорового питания и советы по общей физической подготовке.

Напомним, в Британии солдатам массово выписывают препараты для похудения.

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