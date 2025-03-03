Похудение для мужчин: 80 футболистов с избыточным весом сбросили почти полтонны за год
Журналисты объяснили, что эта инициатива была направлена на ту категорию мужчин, которые разочарованы тем, что клубы для похудения сосредоточены на женщинах.
Футбольный клуб города Саттон в Великобритании помог 80 своим игрокам с лишним весом сбросить более 453 килограммов (1000 фунтов) в течение 2024 года. Об этом пишет Daily Star.
"Группа из 80 футболистов с лишним весом сбросила почти полтонны за год", — говорится в сообщении.
Это стало частью национальной инициативы, направленной на помощь мужчинам, разочарованным тем, что клубы для похудения сосредоточены на женщинах.
План похудения для мужчин предусматривает взвешивание игроков перед 30-минутной игрой в футбол шесть на шесть с начислением голевых бонусов командам в зависимости от их потери веса.
Общая потеря веса команды и результаты матчей также влияют на ее позицию в турнирной таблице.
В частности, 27-летний Том Грандон из Саттона потерял почти четырнадцать килограммов, выступая за местную команду.
"Я пробовал ходить в спортзал, но это вызвало у меня много беспокойства. Больше всего мне нравится в программе то, что каждый человек, который регистрируется, делает это по той же причине, что и я, а именно, чтобы измениться. Нет никакой стигмы, связанной с тем, ради чего мы здесь, все поддерживают друг друга, и мы используем друг друга для поддержки, когда мы действительно нуждаемся в ней больше всего", — пояснил Грандон.
Инициатива объединяет 150 футбольных клубов MAN v FAT по всей Великобритании, которые также предлагают рецепты здорового питания и советы по общей физической подготовке.
Напомним, в Британии солдатам массово выписывают препараты для похудения.
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