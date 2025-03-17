"Под душ без раздумий": ученые открыли гениальный способ похудения, не выходя из ванны

Одно простое изменение может помочь сжечь от 100 до 300 калорий. Ученые убеждают, что принятие горячей ванны или душа может сжечь столько же калорий, сколько и занятия спортом.

Related video

Ученые открыли гениальный способ похудеть, не выходя из ванны и принимая душ определенной температуры в течение определенного периода времени. Об этом пишет Daily Star.

Исследование показало, что люди, которые в течение часа валялись в горячей воде при температуре 40°C (104°F), сжигали около 140 калорий. Чтобы достичь таких же результатов с помощью тренировки, нужно полчаса прогуляться, 20 минут поплавать или 15 минут побегать или поездить на велосипеде.

В то же время 15-минутный душ при той же температуре может сжечь более 300 калорий, что равно большому хот-догу или большой шоколадной плитке. В спортзале эквивалентом будет три четверти часа с обручем или 40 изнурительных минут на спиннинге или гребном тренажере.

Люди, которые пытаются бороться с лишним весом, могут избавиться от калорий, если будут принимать холодный душ при температуре ниже 15°C (59°F).

Исследование проводилось университетом Лафборо в Великобритании.

В отчете говорится о том, что воздействие горячей воды заставляет организм работать активнее, чтобы регулировать ее температуру, а это, в свою очередь, сжигает калории.

"Между тем холодный душ может ускорить метаболизм, активизируя бурый жир, тип жировой ткани, которая сжигает энергию, чтобы согреть тело", — говорится в отчете исследования.

Эксперты также подсчитали, что 15-минутный душ при оптимальной температуре может сжечь от 100 до 353 калорий, в зависимости от индивидуального метаболизма и воздействия воды.

"Большинство людей заходят под душ без всяких раздумий. Но что, если эта ежедневная привычка на самом деле может помочь вам сжечь сотни калорий? ... Независимо от того, используете ли вы горячий душ для усиления кровообращения, или холодный для активизации метаболизма, ваша ежедневная рутина может делать больше, чем просто поддерживать вас в чистоте", — говорится в материале журналистов.

Напомним, ученые нашли безопасную альтернативу препаратам для похудения.

Фокус также писал о том, как женщина удивила соцсети своим естественным похудением.