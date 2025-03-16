Мыслят не так как все: ученые обнаружили уникальную особенность интеллектуальных людей

В человеческом познании интеллект и рациональное мышление часто рассматриваются как разные исполнители. Однако недавнее исследование близнецов позволяет предположить, что эти два понятия могут быть более взаимосвязанными, чем считалось ранее.

Related video

Изучая однояйцевых и разнояйцевых близнецов в новом исследовании ученые стремились выявить генетические основы интеллекта и рациональности. Участники проходили тесты, измеряющие общие когнитивные способности, такие как словарный запас и числовые рассуждения, а также способность к рациональному принятию решений. Последнее оценивалось с помощью теста "Когнитивное размышление", который представляет собой задачу, часто вызывающую интуитивные, но неправильные ответы, что заставляет людей проявлять более глубокое аналитическое мышление, пишет PsyPost.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Результаты исследования показали, что и интеллект, и рациональное принятие решений в значительной степени зависят от генетических факторов. Профессор Тимоти Бейтс из Эдинбургского университета изучил эту взаимосвязь, проанализировав данные Брисбенского исследования близнецов-подростков. Примечательно, что исследование не выявило отдельного фактора, учитывающего рациональное мышление помимо общего интеллекта. Это означает, что когнитивные способности, определяющие словарный запас и способность к решению головоломок, также лежат в основе принятия рациональных решений. По сути, склонность к логическому выбору тесно связана с общими когнитивными способностями человека.

Эти данные опровергают представление о том, что рациональность — это отдельный набор навыков, и предполагают, что иррациональные решения могут отражать низкий уровень общего интеллекта. Такая точка зрения согласуется с идеей о том, что способность отменять интуитивные, но неверные ответы требует значительных когнитивных ресурсов.

Хотя методология исследования усиливает его выводы, в нем признаются и ограничения. Используемая мера рационального мышления может не охватывать всех аспектов принятия решений в реальной жизни. Будущие исследования могут расширить эти выводы, изучив, как интеллект и рациональность взаимодействуют в разных культурах и на разных этапах развития.

Важный аспект этого исследования, опубликованного в журнале Intelligence, это его потенциальные последствия для понимания человеческого поведения. Если рациональное мышление действительно является одним из аспектов общего интеллекта, то повышение когнитивных способностей может привести к принятию более логичных решений в повседневной жизни.

В итоге это исследование устраняет разрыв между интеллектом и рациональностью, предполагая, что наша способность к принятию логических решений глубоко укоренена в наших общих когнитивных способностях.

Ранее Фокус писал о том, как сохранить ясность мышления в старости. Хотя многие люди считают, что поддержание здоровья мозга требует особых усилий и практик, ученые давно выявили простые и доступные способы его укрепления. Они рассказали о самых эффективных из них.

Также Фокус писал о том, как определить обладателей "подвижного интеллекта". Подвижный интеллект довольно сильно отличается от своего более стандартного вида, и ученые выделили черты характера, по которым можно определить его носителей.