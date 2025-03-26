Розумні люди опинилися в небезпеці: інсульт може швидко знищити їхній інтелект

Інсульт здатний у мить перекреслити наше повсякденне життя. Однак нещодавно вчені виявили ще одну загрозу, яка походить від нього і буквально руйнує мозок людей з високим інтелектом.

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Пережитий інсульт може з часом призвести до прискореного зниження розумових здібностей. Але нещодавно вчені з'ясували, що у людей з вищим рівнем освіти зниження деяких когнітивних функцій після інсульту може відбуватися ще швидше, пише Newswise.

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У дослідженні, проведеному під керівництвом Мічиганського медичного інституту, було проаналізовано понад 2 000 пацієнтів, які перенесли інсульт у період з 1971 по 2019 рік. Спочатку люди з вищою освітою показали кращі результати в загальних когнітивних тестах, які оцінюють такі навички, як пам'ять і увага.

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Однак у високоосвічених людей незабаром спостерігалося більш швидке погіршення виконавчих функцій — навичок, необхідних для вирішення повсякденних завдань, таких як розв'язання проблем і робоча пам'ять, — порівняно з тими, хто мав менш формальну освіту.

Доктор Меллані В. Спрінгер, перший автор дослідження і професор неврології в Медичній школі Мічиганського університету, пояснює, що зменшення об'єму мозку відбувається з часом, незалежно від освіти. Отримані дані дають змогу припустити, що вища освіта може допомогти людям зберігати кращі когнітивні функції доти, доки не буде досягнуто певного рівня пошкодження мозку внаслідок інсульту. Після цього здатність мозку компенсувати збиток може бути порушена, що призведе до швидкого зниження когнітивних здібностей.

Протягом багатьох років дослідники навпаки розглядали рівень освіти як предиктор когнітивного резерву — здатності мозку зберігати працездатність, незважаючи на травму. Передбачалося, що в людей із вищим рівнем освіти когнітивні функції після інсульту знижуватимуться повільніше.

Однак результати дослідження, опубліковані в журналі JAMA Network Open, свідчать про протилежне. Доктор Дебора Левін, авторка дослідження, професорка внутрішньої медицини та неврології в Медичній школі Університету штату Массачусетс, зазначає, що деменція являє собою більший ризик після першого інсульту, ніж повторний інсульт.

Наразі не існує методів лікування, здатних запобігти або сповільнити зниження когнітивних здібностей і деменцію після інсульту. Це дослідження дає змогу краще зрозуміти і висунути потенційні гіпотези про причини постінсультного зниження когнітивних здібностей і визначити, які пацієнти схильні до більшого ризику.

Дослідження також показало, що генетичні чинники, як-от наявність гена ApoE4, пов'язаного з хворобою Альцгеймера, не впливають на зв'язок між рівнем освіти та зниженням когнітивних здібностей після інсульту. Крім того, кількість інсультів, перенесених людиною, не впливала на цей зв'язок. Це дало змогу вченим припустити, що критичний момент, коли у високоосвічених людей порушується когнітивна компенсація, не залежить від генетичного ризику і може настати після одного інсульту.

Виявлення пацієнтів, які перенесли інсульт і схильні до найбільшого ризику зниження когнітивних здібностей, має вирішальне значення для вибору майбутніх заходів щодо уповільнення цього процесу. Розуміння факторів, що сприяють постінсультному зниженню когнітивних функцій, може допомогти розробити стратегії зі збереження когнітивних функцій у людей, які пережили інсульт.

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