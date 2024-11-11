Боль ничему их не учит: ученые рассказали о пугающей черте психопатов и ее последствиях

В мире существуют разные группы людей, которые не просто не бояться боли, но даже любят ее. Однако у людей с психопатическими наклонностями развилась уникальная связь с ней, которая может быть тем самым корнем их опасного поведения, заявили исследователи.

Ученые выяснили, как люди с повышенными психопатическими чертами воспринимают боль, и раскрыли потенциальную причину их частого игнорирования негативных последствий их действий. Подобные люди оказались равнодушны к болезненным жизненным урокам, что в корне меняет их поведение в обществе, пишет PsyPost.

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Исследователи под руководством Диманы Атанасовой из Института Дондерса при Университете Радбоуда обнаружили, что люди с повышенными психопатическими чертами демонстрируют пониженную чувствительность к боли, что может ухудшить их способность извлекать уроки из болезненных последствий. Снижение реакции на боль может быть одним из факторов, почему люди с психопатическими чертами часто продолжают вредное или рискованное поведение, несмотря на наказание, считают они.

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В исследовании, опубликованном в журнале Communications Psychology, приняли участие 106 человек из общей популяции, у которых были выявлены психопатические черты, включая манипулятивность, отсутствие эмпатии и импульсивность. Чтобы оценить болевую чувствительность, участники подвергались легким ударам электрическим током, измеряя минимальный уровень, при котором боль ощущалась, и максимальный терпимый уровень. После оценки болевых ощущений участники выполняли учебную задачу, в которой они делали выбор, приводящий к вознаграждению или наказанию, денежному или электрическим током.

Используя вычислительную модель, известную как иерархический гауссовый фильтр, исследователи отслеживали, как участники корректировали свой выбор после вознаграждений или наказаний. Испытуемые с более выраженными психопатическими чертами продемонстрировали заметную закономерность под названием "сброс убеждений", когда они быстро возвращались к своим первоначальным ожиданиям даже после того, как испытывали болезненные последствия. Такая реакция была характерна только для болезненных ситуаций и не наблюдалась в неболезненных контекстах, что свидетельствует об уникальном нарушении способности учиться на боли.

"Эксплуататорское, антисоциальное поведение людей с высокими психопатическими чертами часто рассматривается через призму черствости или отсутствия угрызений совести", — отметила Атанасова, предположив, что данное исследование выявляет дополнительный дефицит обучения, связанный с болью. Эти результаты способствуют более широкому пониманию учеными когнитивных процессов, лежащих в основе психопатии. Предыдущие научные работы также связывали психопатические черты с низкой чувствительностью к наказанию и повышенным стремлением к вознаграждению. Однако в данном исследовании внимание уделялось именно обучению, связанному с болью, и приводятся доказательства того, что пониженная чувствительность к боли может мешать людям с психопатическими чертами адаптировать свое поведение, так как они не могут осознать последствия вредных действий.

Несмотря на свою значимость, исследование имеет ограничения, включая выборку из общей популяции, которая может не полностью представлять людей с крайними психопатическими чертами. Отсутствие участников с судимостью означает, что полученные результаты могут быть не полностью применимы и к группам правонарушителей. Тем не менее, оно подчеркивает потенциал подобных экспериментов для дальнейшего изучения нейронных механизмов, лежащих в основе ухудшения обучения на основе боли, что может послужить основой для вмешательств, направленных на изменение антисоциального поведения у лиц с подобными наклонностями.

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