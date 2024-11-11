Біль нічому їх не вчить: учені розповіли про лякаючу рису психопатів та її наслідки

У світі існують різні групи людей, які не просто не бояться болю, а навіть люблять його. Однак у людей із психопатичними нахилами розвинувся унікальний зв'язок із ним, який може бути тим самим коренем їхньої небезпечної поведінки, заявили дослідники.

Вчені з'ясували, як люди з підвищеними психопатичними рисами сприймають біль, і розкрили потенційну причину їхнього частого ігнорування негативних наслідків їхніх дій. Подібні люди виявилися байдужими до болючих життєвих уроків, що докорінно змінює їхню поведінку в суспільстві, пише PsyPost.

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Дослідники під керівництвом Дімани Атанасової з Інституту Дондерса при Університеті Радбоуда виявили, що люди з підвищеними психопатичними рисами демонструють знижену чутливість до болю, що може погіршити їхню здатність робити висновки з болісних наслідків. Зниження реакції на біль може бути одним із чинників, чому люди з психопатичними рисами часто продовжують шкідливу або ризиковану поведінку, незважаючи на покарання, вважають вони.

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У дослідженні, опублікованому в журналі Communications Psychology, взяли участь 106 осіб із загальної популяції, у яких було виявлено психопатичні риси, зокрема маніпулятивність, відсутність емпатії та імпульсивність. Щоб оцінити больову чутливість, учасників піддавали легким ударам електричним струмом, вимірюючи мінімальний рівень, за якого біль відчувався, і максимальний терпимий рівень. Після оцінки больових відчуттів учасники виконували навчальну задачу, в якій вони робили вибір, що призводить до винагороди або покарання, грошового або електричним струмом.

Використовуючи обчислювальну модель, відому як ієрархічний гауссовий фільтр, дослідники відстежували, як учасники коригували свій вибір після винагород або покарань. Випробовувані з більш вираженими психопатичними рисами продемонстрували помітну закономірність під назвою "скидання переконань", коли вони швидко поверталися до своїх первинних очікувань навіть після того, як зазнавали хворобливих наслідків. Така реакція була характерна тільки для хворобливих ситуацій і не спостерігалася в нехворобливих контекстах, що свідчить про унікальне порушення здатності вчитися на болю.

"Експлуататорську, антисоціальну поведінку людей з високими психопатичними рисами часто розглядають через призму черствості або відсутності докорів сумління", — зазначила Атанасова, припустивши, що дане дослідження виявляє додатковий дефіцит навчання, пов'язаний із болем. Ці результати сприяють ширшому розумінню вченими когнітивних процесів, що лежать в основі психопатії. Попередні наукові роботи також пов'язували психопатичні риси з низькою чутливістю до покарання і підвищеним прагненням до винагороди. Однак у даному дослідженні увага приділялася саме навчанню, пов'язаному з болем, і наводяться докази того, що знижена чутливість до болю може заважати людям із психопатичними рисами адаптувати свою поведінку, оскільки вони не можуть усвідомити наслідки шкідливих дій.

Незважаючи на свою значущість, дослідження має обмеження, включно з вибіркою із загальної популяції, яка може не повністю репрезентувати людей із крайніми психопатичними рисами. Відсутність учасників із судимістю означає, що отримані результати можуть бути не повністю застосовні і до груп правопорушників. Проте воно підкреслює потенціал подібних експериментів для подальшого вивчення нейронних механізмів, що лежать в основі погіршення навчання на основі болю, що може стати основою для втручань, спрямованих на зміну антисоціальної поведінки в осіб із подібними нахилами.

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