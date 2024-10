Не до кінця втрачені: вчені виявили незвичайну рису характеру психопатів

Психопатами в суспільстві прийнято вважати небезпечних для суспільства людей, нездатних до співпереживання. Однак нове дослідження вчених з'ясувало, що подібних особистостей все ще можна змінити і прищепити їм почуття, яке заховане всередині їхнього розуму.

Related video

Нещодавні дослідження показали, що, хоча психопати часто сприймаються як позбавлені емпатії, вони здатні розуміти емоції інших людей, якщо їх правильно мотивують до цього. Психопати зазвичай демонструють зневагу до почуттів інших людей, проте їхня схильність до маніпулювання говорить про те, що вони здатні вловлювати соціальні сигнали, коли це відповідає їхнім цілям, пише PsyBlog.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Доктор Аріель Баскін-Соммерс, яка очолювала дослідження на цю тему, опубліковане в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences заявила: "Психопати можуть бути надзвичайно маніпулятивними, що вимагає розуміння чужих думок. Але якщо вони розуміють емоції інших, чому вони завдають стільки шкоди?" Дослідження вивчило цей парадокс за допомогою експерименту, в якому брали участь ув'язнені в'язниці суворого режиму.

Важливо

Їх видають звичайні слова: вчені розповіли про очевидні ознаки психопатії у людей

У комп'ютерній грі, розробленій для розвитку емпатії, ув'язнених попросили розглянути точку зору іншого персонажа. У той час як більшість людей природним чином уловлюють соціальні сигнали, психопати цього не робили. Однак, коли їх безпосередньо просили стати на бік точки зору іншої людини, вони демонстрували здатність до співпереживання. Це свідчить про те, що психопати можуть співпереживати, але тільки коли в них є чіткий стимул або причина для цього.

Дослідження спростовує поширену думку про те, що психопати повністю позбавлені здатності до співпереживання. Навпаки, воно припускає, що їхня нездатність до співпереживання може бути зумовлена радше відсутністю мотивації, ніж нездатністю розуміти емоції інших людей. Доктор Баскін-Соммерс порівняла це з тим, як якби оратор не міг ігнорувати позіхання або закочування очей аудиторії — для більшості це автоматичні реакції, але психопати беруть участь у них тільки в тому разі, якщо в цьому є конкретна вигода.

Отримані результати відкривають можливість навчити психопатів враховувати думки та почуття інших людей за умови наявності структурованого стимулу, вважають автори. Це може мати значні наслідки для реабілітаційних програм, спрямованих на зниження шкоди, яку завдають люди з психопатичними нахилами. Оскільки вони, мабуть, здатні до емпатії за наявності мотивації, втручання можуть бути спрямовані на створення середовища, в якому емпатія буде їм корисною. Одним із ключових висновків цього дослідження є можливість змінити підхід до емпатії у людей, які традиційно вважаються нездатними до неї.

Розуміючи мотиви їхніх вчинків, майбутні стратегії можуть бути спрямовані на заохочення психопатів до співпереживання в такий спосіб, щоб це було корисно як для них самих, так і для суспільства загалом. Додатковим аргументом на користь цього дослідження стали нещодавні дані про те, що психопатичні риси проявляються приблизно в 1% населення, проте не всі з них зрештою виявляються залученими до злочинної поведінки. Це свідчить про те, що в поведінці, пов'язаній із психопатією, значну роль відіграють чинники навколишнього середовища, а не тільки вроджені риси характеру.

Дослідження, подібні до проведеного доктором Баскін-Соммерс, можуть допомогти знайти нові способи запобігання згубній і руйнівній поведінці шляхом використання прихованих емпатичних здібностей, якими володіють такі люди.

Раніше Фокус писав про очевидні ознаки психопатії у людей. Психопати є досить небезпечними людьми, які вміють легко ховатися в суспільстві до моменту, коли стане занадто пізно.

Також Фокус писав про те, як визначити володарів "рухливого інтелекту". Рухомий інтелект досить сильно відрізняється від свого більш стандартного виду, і вчені виділили риси характеру, за якими можна визначити його носіїв.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.