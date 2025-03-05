"Мала померти ще у серпні": дівчина судиться з батьком, який заборонив робити їй евтаназію
Батько дівчини заявляє, що вона страждає на розлад особистості, через що ухвалює помилкові рішення. У позові він заявив, що держава зобов'язана захищати життя людей, насамперед найбільш уразливих.
В Іспанії суд вперше в практиці розглядає справу, в якій молода дівчина добивається права на добровільну смерть всупереч волі її батька. 23-річна громадянка вирішила добровільно піти з життя через евтаназію, а її батько заблокував це рішення. Про це пише ВВС.
Зазначається, що дівчина паралізована внаслідок травм, які отримала після спроби самогубства 3 роки тому. Її рішення підтримав регіональний уряд Каталонії після того, як місцева комісія з гарантій і оцінки евтаназії одностайно підтримала її рішення в липні 2024 року.
Дівчина мала померти в серпні, але процес призупинили в останній момент через юридичні заперечення, які висунув її батько за підтримки групи християнських юристів (Abogados Cristianos).
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"Я відчуваю, що моя сім'я мене не розуміє, я почуваюся самотньою та порожньою, ця ситуація завдає мені багато страждань", — сказала дівчина.
Юридичне представництво уряду Каталонії у цій справі заявило, що "суду не представили докази наукового або експертного характеру, які б суперечили багатьом медичним висновкам, що підтверджують рішення померти".
Батько дівчини заявляє, що вона страждає на розлад особистості, через що ухвалює помилкові рішення.
У позові він заявив, що держава зобов'язана захищати життя людей, насамперед найбільш уразливих, зокрема, тих, хто має психологічні проблеми.
За його словами, донька добре відреагувала на реабілітаційне лікування, а його адвокат заявив, що дівчина вже кілька разів змінювала рішення щодо евтаназії.
Прокурор закликав суддю заслухати думку експертів і самої жінки, перш ніж ухвалювати рішення.
Серед тих, хто також має дати свідчення в суді в Барселоні, є член комісії з евтаназії, яка розглядала її справу, спеціаліст з нейрореабілітації та психіатр.
Закон про евтаназію запровадили в Іспанії у 2021 році, але це перший випадок, коли справа потрапила до суду для вирішення.
Минулого року суддя в Барселоні відхилив спробу чоловіка оскаржити евтаназію свого 54-річного сина після того, як її схвалила комісія з гарантій та оцінки.
Нагадаємо, що абсолютно здорову 29-річну дівчину з Нідерландів умертвили за допомогою евтаназії. Вона стояла в черзі до Центру експертизи евтаназії понад 2,5 року.
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