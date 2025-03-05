"Должна была умереть еще в августе": девушка судится с отцом, который запретил делать ей эвтаназию

Отец девушки заявляет, что она страдает расстройством личности, из-за чего принимает ошибочные решения. В иске он заявил, что государство обязано защищать жизни людей, прежде всего наиболее уязвимых.

Related video

В Испании суд впервые в практике рассматривает дело, в котором молодая девушка добивается права на добровольную смерть вопреки воле ее отца. 23-летняя гражданка решила добровольно уйти из жизни через эвтаназию, а ее отец заблокировал это решение. Об этом пишет ВВС.

Отмечается, что девушка парализована вследствие травм, которые получила после попытки самоубийства 3 года назад. Ее решение поддержало региональное правительство Каталонии после того, как местная комиссия по гарантиям и оценке эвтаназии единодушно поддержала ее решение в июле 2024 года.

Девушка должна была умереть в августе, но процесс приостановили в последний момент из-за юридических возражений, которые выдвинул ее отец при поддержке группы христианских юристов (Abogados Cristianos).

"Я чувствую, что моя семья меня не понимает, я чувствую себя одинокой и пустой, эта ситуация приносит мне много страданий", — сказала девушка.

Юридическое представительство правительства Каталонии по этому делу заявило, что "суду не представили доказательства научного или экспертного характера, которые бы противоречили многим медицинским заключениям, подтверждающим решение умереть".

Отец девушки заявляет, что она страдает расстройством личности, из-за чего принимает ошибочные решения.

В иске он заявил, что государство обязано защищать жизни людей, прежде всего наиболее уязвимых, в частности, тех, кто имеет психологические проблемы.

По его словам, дочь хорошо отреагировала на реабилитационное лечение, а его адвокат заявил, что девушка уже несколько раз меняла решение об эвтаназии.

Прокурор призвал судью заслушать мнение экспертов и самой женщины, прежде чем принимать решение.

Среди тех, кто также должен дать показания в суде в Барселоне, есть член комиссии по эвтаназии, которая рассматривала ее дело, специалист по нейрореабилитации и психиатр.

Закон об эвтаназии ввели в Испании в 2021 году, но это первый случай, когда дело попало в суд для решения.

В прошлом году судья в Барселоне отклонил попытку мужчины обжаловать эвтаназию своего 54-летнего сына после того, как ее одобрила комиссия по гарантиям и оценке.

Напомним, что абсолютно здоровую 29-летнюю девушку из Нидерландов умертвили с помощью эвтаназии. Она стояла в очереди в Центр экспертизы эвтаназии более 2,5 лет.