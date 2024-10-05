Не до конца потеряны: ученые обнаружили необычную черту характера психопатов
Психопатами в обществе принято считать опасных для общества людей, неспособных к сопереживанию. Однако новое исследование ученых выяснило, что подобных личностей все еще можно изменить и привить им чувство, которое спрятано внутри их разума.
Недавние исследования показали, что, хотя психопаты часто воспринимаются как лишенные эмпатии, они способны понимать эмоции других людей, если их правильно мотивируют к этому. Психопаты обычно демонстрируют пренебрежение к чувствам других людей, однако их склонность к манипулированию говорит о том, что они способны улавливать социальные сигналы, когда это соответствует их целям, пишет PsyBlog.
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Доктор Ариэль Баскин-Соммерс, возглавлявшая исследование на эту тему, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences заявила: "Психопаты могут быть чрезвычайно манипулятивными, что требует понимания чужих мыслей. Но если они понимают эмоции других, почему они причиняют столько вреда?" Исследование изучило этот парадокс с помощью эксперимента, в котором участвовали заключенные тюрьмы строгого режима.
В компьютерной игре, разработанной для развития эмпатии, заключенных попросили рассмотреть точку зрения другого персонажа. В то время как большинство людей естественным образом улавливают социальные сигналы, психопаты этого не делали. Однако, когда их напрямую просили встать на сторону точки зрения другого человека, они демонстрировали способность к сопереживанию. Это говорит о том, что психопаты могут сопереживать, но только когда у них есть четкий стимул или причина для этого.
Исследование опровергает распространенное мнение о том, что психопаты полностью лишены способности к сопереживанию. Напротив, оно предполагает, что их неспособность к сопереживанию может быть обусловлена скорее отсутствием мотивации, чем неспособностью понимать эмоции других людей. Доктор Баскин-Соммерс сравнила это с тем, как если бы оратор не мог игнорировать зевки или закатывание глаз аудитории — для большинства это автоматические реакции, но психопаты участвуют в них только в том случае, если в этом есть конкретная выгода.
Полученные результаты открывают возможность научить психопатов учитывать мысли и чувства других людей при условии наличия структурированного стимула, считают авторы. Это может иметь значительные последствия для реабилитационных программ, направленных на снижение вреда, наносимого людьми с психопатическими наклонностями. Поскольку они, по-видимому, способны к эмпатии при наличии мотивации, вмешательства могут быть направлены на создание среды, в которой эмпатия будет им полезна. Одним из ключевых выводов данного исследования является возможность изменить подход к эмпатии у людей, которые традиционно считаются неспособными к ней.
Понимая мотивы их поступков, будущие стратегии могут быть направлены на поощрение психопатов к сопереживанию таким образом, чтобы это было полезно как для них самих, так и для общества в целом. Дополнительным аргументом в пользу этого исследования стали недавние данные о том, что психопатические черты проявляются примерно у 1% населения, однако не все из них в итоге оказываются вовлечены в преступное поведение. Это говорит о том, что в поведении, связанном с психопатией, значительную роль играют факторы окружающей среды, а не только врожденные черты характера.
Исследования, подобные проведенному доктором Баскин-Соммерс, могут помочь найти новые способы предотвращения пагубного и разрушительного поведения путем использования скрытых эмпатических способностей, которыми обладают такие люди.
Ранее Фокус писал об очевидных признаках психопатии у людей. Психопаты являются довольно опасными людьми, умеющими легко скрываться в обществе до момента, когда станет слишком поздно.
Также Фокус писал о том, как определить обладателей "подвижного интеллекта". Подвижный интеллект довольно сильно отличается от своего более стандартного вида, и ученые выделили черты характера, по которым можно определить его носителей.
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