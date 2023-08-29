Неожиданное применение. Алкотестеры могут выявлять рак на ранней стадии

Новый враг рака — это не очередной препарат, а то, что уже давно стало обыденной проверкой для нетрезвых водителей.

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В течение последних двух десятилетий развитие таких технологий, как алкотестеры набирает обороты в медицинских и биологических областях. Эти технологии могут стать ключом к решению некоторых серьезных медицинских загадок и, согласно новому исследованию, даже обнаруживать рак, пишет Medical News.

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Тело каждого человека обладает уникальными запахами. Если вы когда-нибудь замечали специфический запах при болезни или после тренировки, то это связано с тем, что различные части нашего тела выделяют специфические запахи, наполненные различными химическими веществами. Эти запахи и содержащиеся в них химические вещества могут многое рассказать о состоянии здоровья человека.

Когда речь идет о проверке здоровья, дыхание — это золотая жила. Еще в 1971 году ученый Лайнус Полинг обнаружил, что в нашем дыхании содержится более 200 различных химических веществ, хотя мы можем их и не чувствовать. Эти химические вещества являются важнейшими подсказками для врачей, если их удается уловить. Именно в этом на помощь приходят алкотестеры. Дыхательные тесты имеют преимущество, поскольку они быстры, просты и не требуют никаких укалываний и прощупываний. В отличие от крови или мочи, дыхание простое по своей структуре: оно содержит в основном кислород, азот, углекислый газ и воду. Но среди них скрыты крошечные количества других летучих органических соединений, которые могут быть ключом к разгадке нашего здоровья.

Ученые использовали дыхание для выявления признаков различных заболеваний — от повреждения клеток химическими веществами, содержащимися в организме, до проблем с легкими и даже диабета. Например, когда клетки повреждаются в результате специфических реакций, они выделяют химические вещества, которые можно обнаружить в дыхании. Аналогичным образом, у людей, страдающих астмой, в дыхании содержится разное количество оксида азота.

Ученые анализируют соединения, содержащиеся в дыхании, для создания универсального алкотестера, способного выявлять заболевания

В последнее время некоторые исследователи изучают дыхание, чтобы обнаружить ранние признаки рака легких. Различные заболевания, например диабет или проблемы с почками, также могут изменять содержание химических веществ в дыхании. Например, у больных диабетом в дыхании часто содержится больше ацетона.

Одним из наиболее интересных проектов последнего времени является исследование PAN Cancer Study. Цель этого исследования — выяснить, можно ли с помощью простого дыхательного теста обнаружить ранние признаки шести различных видов рака. В случае успеха это позволит выявлять и лечить рак раньше, чем когда-либо прежде.

Несмотря на то, что мечтой является создание простых и доступных тестов, позволяющих выявлять ранние признаки рака у каждого человека, в первую очередь необходимо убедиться в том, что эти тесты работают, особенно у пациентов, которым уже поставлен диагноз. Это означает, что новые тесты могут сначала использоваться в конкретных ситуациях, например, для определения стадии рака.

В настоящее время дыхательные тесты проходят испытания в реальных условиях. Однако предстоит проделать еще много работы, прежде чем они станут регулярной частью визитов к врачу. Во-первых, необходимо разработать стандартный способ сбора и анализа дыхания. Кроме того, необходимо убедиться в том, что машины, выполняющие эти тесты, всегда точны.

Мир медицинских тестов стоит на пороге потенциально революционных достижений. Сама идея о том, что с помощью простого анализа дыхания или крови можно обнаружить рак или другие заболевания на ранней стадии, вселяет надежны на миллионы людей по всему миру. Хотя еще многое предстоит узнать, будущее диагностики и лечения опасных для жизни заболеваний выглядит многообещающим.

Ранее Фокус писал о новом способе проверки на рак на дому, для которого требуется всего один анализ. Исследователи полагают, что новая технология поможет диагностировать рак на ранней стадии.

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