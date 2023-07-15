Дети пандемии. Продолжительная изоляция пагубно сказалась на развитии младенцев

Выросшее в четырех стенах самое молодое поколение планеты, получившее название "дети пандемии", наконец-то выходит на свет неуверенными социальными шагами.

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С 2020 года, когда пандемия Covid-19 охватила весь мир, жизнь до сих пор не может прийти в прежнее русло, даже после ее официального завершения. Она повлияла не только на то, как мы живем и работаем, но и на то, как воспринимают мир дети, особенно те, которые родились в это время. Группа исследователей задалась целью выяснить, как развиваются эти "дети пандемии" по сравнению с детьми, родившимися до пандемии, пишет Medical Xpress.

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Результаты исследования свидетельствуют о том, что к двум годам дети, родившиеся в период пандемии, в целом очень похожи на своих сверстников, родившихся до пандемии, по своему поведению и развитию, за исключением некоторых аспектов общения.

Группа исследователей из Ирландии наблюдала за 354 семьями, в которых дети родились в первые месяцы пандемии, с марта по май 2020 года. В течение двух лет эти семьи посещали исследователей, когда их детям было 6, 12 и 24 месяца. Зачастую это был единственный раз, когда семьи выходили на улицу, поскольку по всему миру власти принимали карантинные меры безопасности.

Исследователи обнаружили, что в результате изоляции у этих детей был очень маленький круг общения. Такие мероприятия, как детско-родительские группы, были отменены, а визиты друзей и родственников стали большой редкостью. К своему первому дню рождения каждый четвертый ребенок не встречал ни одного ребенка своего возраста. Что касается родителей, то, несмотря на то, что они назвали воспитание ребенка во время пандемии "одиноким", "изолирующим" и "сложным", они также положительно оценили дополнительное время, проведенное с семьей и в общении с малышом.

Исследователи оценили десять этапов развития детей, когда им исполнился год. Меньше детей, родившихся в условиях пандемии, произносили свое первое слово, могли показывать пальцем или махать рукой на прощание, в то время как больше таких детей начинали ползать. Ученые предполагают, что из-за ограниченного знакомства с внешним миром и взаимодействия с другими людьми эти дети слышали меньше слов и им не нужно было учиться махать руками. Однако более активное изучение окружающего мира в домашних условиях может объяснить ускоренное начало ползанья.

К двум годам коммуникативные способности детей, родившихся в период пандемии, оставались более слабыми по сравнению с детьми, родившимися до пандемии, даже с учетом таких факторов, как уровень образования матери и возраст ребенка на момент оценки. Но есть и хорошая новость: в других областях развития, таких как моторика и решение проблем, эти дети показали такие же высокие результаты, как и их сверстники, родившиеся до пандемии. Исследователи также не обнаружили различий в поведении, таких как проблемы со сном, эмоциональная реактивность или социальная замкнутость.

Результаты данного исследования перекликаются с результатами аналогичных исследований, проведенных в разных странах мира, которые показали незначительное снижение показателей развития у детей, родившихся в период пандемии.

Сейчас, когда мир приходит в себя, исследователи подчеркивают важность того, чтобы знакомить детей, родившихся в период пандемии, с более широким кругом людей, подвергать их различным впечатлениям, как можно больше разговаривать с ними и читать им. Они также призывают родителей проводить скрининг развития своих детей и обращаться к медицинским работникам, если у них есть какие-либо опасения по поводу развития ребенка.

Данное исследование подчеркивает способность маленьких детей к адаптации и влияние окружающей среды на их развитие. Хотя пандемия, несомненно, повлияла на раннее социальное и коммуникативное развитие этих детей, можно надеяться, что при правильной поддержке и воздействии на них они вскоре смогут догнать своих сверстников.

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