Ученые разработали новый способ проверки на рак на дому: потребуется всего один анализ

Исследователи полагают, что новая технология может диагностировать рак на ранней стадии.

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Новый диагностический инструмент разработан исследователями из Массачусетского технологического института (MIT) в США — для него потребуется немного больше, чем образец мочи, и его можно будет провести дома. По сути, он работает также, как и тест на беременность, а потому не потребуется поездка к врачу или больницу, пишет Science Alert.

Исследователи отмечают, что данный тест сможет выявить некоторые виды рака на ранней стадии и не потребует дорогостоящих процедур сканирования или утомительных анализов крови. Впрочем, несмотря на то, что новый метод может показаться простым, в его основе лежит весьма сложная технология, основанная на присутствии ферментов, специфических для возникновения того или иного вида рака.

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В ходе исследования ученые разработали новый тип наночастиц с покрытием из белков, помеченных набором последовательностей ДНК. Когда ферменты, связанные с раком, сталкиваются с наночастицами в крови, они отсекают белок, являющийся специфичным для этого фермента. Ученые отмечают, что выведенные из организма с мочой последовательности, связанные с белком, по сути, можно считывать как штрих-код, сигнализирующий о наличии рака.

Исследователи отмечают, что наночастицы уже были протестированы на мышах, и вводились им с помощью инъекций. Однако в конечном счете их можно разработать таким образом, чтобы человек принимал их другими способами, например:

перорально;

через ингалятор;

в виде крема.

Предполагается, что различные штрих-коды ДНК наночастиц смогут не только определить наличие опухоли, но также ее тип и наличие метастаз. Результаты исследования показывают, что датчики наночастиц способны улавливать 5 различных ферментов, вырабатываемых опухолями. В одном образце потенциально может быть экспрессировано до 46 различных штрих-кодов ДНК после дальнейшего расширения технологии.

По словам соавтора исследования, инженера-биомедика из Бостонского университета Лянляна Хао, биомаркеры рака часто достаточно сложно обнаружить, однако разработанные ими синтетические наночастицы могут быть использованы для усиления этих сигналов в отчетах о типа рака и том, как они прогрессируют.

Авторы исследования отмечают, что таким образом пациенты получат возможность самостоятельно контролировать обнаружение заболевания, а также его прогресс. Более того, предполагается, что тест поможет выявить некоторые типы рака на более ранней степени, а значит предоставят доступ к более эффективному лечению.

Однако ученые отмечают, что новый тест еще должен будет пройти клинические испытания на людях, прежде чем люди по всему миру смогут использовать его дома.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, когда впервые появился рак у человека.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.