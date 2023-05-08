Почти 2 млн лет назад. Ученые обнаружили, когда впервые появился рак у человека

Рак может показаться современной болезнью, но он поражает людей на протяжении многих веков. Первым случаем считается рак в кости большого пальца ноги древнего родственника человека.

Related video

Ученые обнаружили многочисленные доисторические останки людей, указывающих на наличие рака. Кроме этого, исследователи обнаружили первые упоминания об этом смертельном заболевании в древних письменных источниках, пишет Live Science.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Считается, что первые свидетельства о раке 1,7 миллиона лет. Этот человек, болевший им, вероятно, принадлежавший к виду Paranthropus robustus или Homo ergaster, жил со злокачественной опухолью в кости левого пальца ноги.

Археологи обнаружили останки в пещере Сварткранса, известняковом месторождении в Южной Африке. Там находится самая большая концентрация скелетов древних людей и их близких родственников.

Когда исследователи сравнили снимки компьютерной томографии (КТ) окаменевшей кости пальца ноги с изображениями современных случаев остеосаркомы, агрессивной формы рака, которая начинается в формирующих кости клетках, они сразу распознали характерный вид остеосаркомы, похожую на цветную капусту.

На сегодня остеосаркома очень распространенный вид рака костей у людей, который может возникнуть в любом возрасте, хотя чаще всего наблюдается у детей, подростков и молодых людей. Однако хотя возраст этого доисторического человека неизвестен, похоже, что он был взрослым, говорят исследователи.

Вполне понятно, что самый древний известный случай рака обнаружили в кости, поскольку органы, кожа и другие мягкие ткани подвержены распаду гораздо больше костей.

Однако даже если рак присутствует в окаменелости, его не так просто заметить невооруженным глазом, а потому важны дальнейшие детальные исследования.

Древнейшие упоминания о раке

Папирус Эдвина Смита — рукопись Древнего Египта, датированная XVI веком до н. е., имеющий тексты медицинского характера, в частности по хирургии

В 3000 году до нашей эры Имхотеп — древнеегипетский математик, врач и архитектор — написал то, что стало известным как "Папирус Эдвина Смита", учебник о телесных травмах и хирургических процедурах. В тексте он подробно описал 48 медицинских случаев, в том числе несколько случаев рака молочной железы.

Рукопись написана иератическим письмом, которое использовалось в Древнем Египте параллельно с иероглифическим письмом, особенно для светских документов административного, торгового, правового характера. Впоследствии его перевел американский археолог Джеймс Генри Брестед на английский язык.

Древний врач описал характеристики разных типов опухолей, в частности молочной железы. Кроме этого, он приводит несколько примеров лечения. К сожалению, в разделе "терапия" опухоли молочной железы он написал: "не существует".

Однако он отметил лучшие методы лечения других типов опухолей, которые включали создание мази из жира, меда и ворса.

Исследователи затрудняются ответить, как именно развивались эти случаи доисторического рака. Как и люди, которые жили до нас, мы все еще пытаемся выяснить, что это заболевание и как лучше его лечить.

Ранее Фокус рассказывал о том, как римляне лечили больных. Они использовали "мочевые колбы" для нюхания и дегустации мочи.

А также мы писали о 10 популярных мифах о раке кожи, которые развенчали ученые. В частности, макияж не защитит кожу, а меланома — это не просто родинка, которую нужно удалить.