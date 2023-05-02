Древние "мочевые колбы" для нюхания и дегустации мочи: как римляне лечили больных

Археологи обнаружили свалку мусора эпохи Возрождения, наполненную старыми медицинскими средствами в Риме, что дает уникальный взгляд на практики гигиены и борьбы с болезнями в ранней Европе.

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Сокровищница медицинских артефактов, относящихся к эпохе Возрождения, была обнаружена в самом сердце римского Форума Цезаря. Недавнее исследование показало, что на самом деле это место было старой мусорной свалкой, изобилующей более чем 500-летним медицинским оборудованием, включая колбы и бутылки, использовавшиеся для хранения мочи для медицинского анализа, пишет Live Science.

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Впервые свалка была обнаружена в 2021 году археологами, работающими в рамках международного совместного проекта "Раскопки Форума Цезаря". Исследователи смогли определить, что свалка датируется 16 веком и изначально располагалась в помещении, где когда-то находилась больница Ospedale dei Fornari или больница пекарей. Эта больница была построена гильдией пекарей, которые перепрофилировали территорию, ранее посвященную Юлию Цезарю.

В ходе раскопок на этом месте было обнаружено множество интересных предметов, включая керамические сосуды, стеклянные банки и личные вещи, такие как монеты и статуэтки. Многие из этих предметов использовались для повседневного ухода за пациентами и гигиены, например, миски и тарелки, которые давали каждому пациенту при поступлении.

Но самыми интересными находками стали стеклянные сосуды, о которых писали в средневековых медицинских текстах, называемые "matula" или колбы для мочи. Эти колбы обычно использовались врачами для анализа мочи пациента, для определения ее цвета, осадка, запаха, а иногда и вкуса.

Эта информация могла помочь в диагностике таких заболеваний, как желтуха, болезни почек и диабет. Колбы для мочи редко встречаются в археологических контекстах, и их трудно идентифицировать, поскольку они очень похожи на масляные лампы.

В дополнение к этим медицинским артефактам исследователи также обнаружили в отвале свинцовые зажимы и карбонизированное дерево. Эти предметы могли использоваться для гигиенических мероприятий, например, для сжигания предметов из домов, где были больные чумой. Цистерна, в которой хранились отходы, была закрыта слоем глины, возможно, для предотвращения распространения инфекционных отходов.

Данное исследование проливает новый свет на европейскую гигиену раннего нового времени и практику борьбы с болезнями, а также подчеркивает необходимость дальнейшего изучения этой увлекательной эпохи истории медицины.

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