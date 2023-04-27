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Технологии и наука

Оружие и хирургические инструменты. В 18 веке люди не только курили из глиняных трубок

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Фото: Photoestetica/Shutterstock.com | Трубки были одними из первых одноразовых предметов массового производства в Британии

Трубки были одними из первых одноразовых предметов массового производства в Британии. От оружия до медицинских инструментов — в прошлом их использовали неожиданными способами.

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В Великобритании курительные трубки были одними из первых предметов одноразового использования массового производства, и этот факт часто не учитывается. Трубки вместе с табаком попали в Европу еще в 16 веке благодаря контактам с коренными народами Америки. Однако их использовали в Америке за многие столетия до того, как увезли в Европу, пишет IFLScience.

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Чтобы соответствовать европейским вкусам, трубки были модифицированы с использованием европейских материалов, причем наибольшей популярностью в Англии в период с 1600 по 1900 год пользовалась глина. Хотя дизайн трубок менялся с годами, основная конструкция оставалась неизменной: ручная чаша для сжигания табака и чубук для втягивания дыма в рот курильщика.

Легкость, жесткость и дешевизна трубок сделали их довольно распространенными, но и довольно хрупкими. Поэтому они в большом количестве встречаются в постсредневековых археологических памятниках по всей Британии.

Важность труб как артефактов хорошо известна, и они оказались полезными для исследователей, помогая им определить, когда было занято определенное место и кто его занимал, основываясь на размерах ствола и чаши, а также на следах укусов на стволах, которые указывают на то, что рабочие держали трубы во рту во время работы. Трубки также дают представление о структуре потребления табака с течением времени.

Однако последние исследования выявили новые интересные факты о том, как люди в прошлом использовали табачные трубки. Начиная с XVII века, и особенно в XVIII веке, трубки использовались в качестве оружия и медицинских инструментов, в дополнение к их более традиционному использованию для курения.

Эти новые данные позволяют нам заглянуть в повседневную жизнь людей прошлого и заставляют историков и археологов думать не только о предназначении предметов. Они также говорят нам о том, что трубки играли более значительную роль в жизни людей, чем считалось ранее, занимая центральное место в повседневной жизни.

Глиняные трубки для табака идеально подходили для использования в качестве импровизированного оружия благодаря тому, что их можно было держать в руках и ломать. Примерно в трех четвертях изученных случаев люди нападали на других, нанося удары трубкой, что приводило к серьезным колотым ранам, слепоте или даже смерти.

Например, в 1788 году Сильванус Оуэн был признан виновным в непредумышленном убийстве в Кернарфоншире, Уэльс, после того как ударил другого человека правой рукой. Удар оказался смертельным, потому что Оуэн в это время держал два куска глиняной трубки, один из которых попал в глаз жертвы, вызвав тяжелую инфекцию.

Трубки также использовались для намеренного поджога других людей и в качестве дроби в пистолетах. Те же свойства, которые делали трубы отличным импровизированным оружием, делали их полезными и для импровизированных медицинских процедур. Готовая доступность трубок означала, что одна из них всегда была под рукой, а их длинные, узкие чубуки и широкие чаши позволяли использовать их не только для курения.

В медицинских изданиях, таких как "Ланцет", и руководствах по хирургии говорится о том, что чубуки трубок можно использовать в качестве катетеров для облегчения задержки мочи у мужчин и женщин. Трубки также рекомендовались для экстренных трахеотомий, в качестве соломинок для тех, кто не мог есть и пить самостоятельно, и в качестве помощников при лактации для кормящих матерей.

Даже Эразм Дарвин, дед Чарльза Дарвина, рекомендовал использовать чубук табачной трубки для удаления из зараженного пациента морского червя — паразита, передающегося через воду и встречающегося в некоторых районах Африки.

В заключение следует отметить, что сочетание свойств глиняных табачных трубок и их доступность делали их идеальными подручными средствами как в качестве оружия, так и в качестве медицинских инструментов. Ирония их двойного использования в качестве инструментов для прекращения жизни и ее сохранения представляет собой захватывающее противоречие.

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