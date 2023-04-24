Важнее золота: почему спасали сыр во время Великого лондонского пожара ценой жизни

Шел 1666 год, и в Лондоне бушевал Великий лондонский пожар, уничтожив на своем пути более 13 000 домов. Среди хаоса Сэмюэл Пипс, известный дневниковый писатель и человек с изящным вкусом, оказался в затруднительном положении.

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Сэмюэл Пипс был английским чиновником морского ведомства, автором знаменитого дневника о повседневной жизни лондонцев периода Реставрации Стюартов. Его история и необычная миссия — спрятать драгоценное колесо сыра пармезан во время Великого лондонского пожара, пишет Ancient Origins.

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В то время как другие в страхе бежали из города во время Великого лондонского пожара, Пипс оставался непоколебим в своем стремлении уберечь свою драгоценность — колесо сыра пармезан. Этот знаменитый итальянский деликатес, прозванный "королем сыров", был создан много веков назад монахами в Парме и Реджо-Эмилии по рецепту, разработанному для его длительного хранения.

В то время как другие в страхе бежали из города во время Великого лондонского пожара, Пепис оставался непоколебим в своем стремлении уберечь свою драгоценность — колесо сыра пармезан Фото: Public Domain

Как хорошо знал Пипс, сложный процесс производства пармезана был тем, что делало его таким желанным и дорогим в его эпоху. Для производства каждого колеса требовалось 550 литров молока от откормленных на траве коров, которое выдерживалось не менее 12 месяцев, в результате чего получался сыр с богатым и сложным вкусом.

Однако не только вкус пармезана делал его таким ценным. Во времена Пипса одно колесо весило более 90 килограмм и считалось символом роскоши, подходящим для королевских особ и высокопоставленных лиц. В самом деле, Папа Павел IV подарил королеве Марии восемь колес пармезана в 1556 году, а сто колес были подарены папой Генриху VIII в 1511 году.

Учитывая статус пармезана как желанного предмета роскоши, неудивительно, что Пипс не хотел, чтобы его драгоценность стала жертвой пламени. На третий день пожара мужчина объединил усилия с другом, и они вырыли яму, чтобы закопать сыр на хранение.

Хотя Пипс наиболее известен своими откровенными и яркими рассказами о Великом пожаре и своих различных изменах, его дневник также проливает свет на значение сыра пармезан в Лондоне XVII века. Написанный тахиграфической скорописью, он никогда не предполагал, что его дневник будут читать современники, но писатель позаботился о том, чтобы он сохранился после его смерти в 1703 году.

Сегодня сыр пармезан остается таким же востребованным и любимым, как и во времена Пипса. Его долгая история и сложный процесс производства сделали его настоящей кулинарной иконой, достойной быть спрятанной перед лицом бушующего инферно.

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