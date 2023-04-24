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Технологии и наука

Важнее золота: почему спасали сыр во время Великого лондонского пожара ценой жизни

Большой лондонский пожар, Сэмюэл Пипс, сыр пармезан, Лондон 17 века, дневник, измены, король сыров, рецепт, пармезан режено, молоко, выдержка, роскошь, предмет роскоши, тахиграфическая скоропись, кулинарная икона
Фото: Getty | Среди хаоса Сэмюэл Пипс, известный дневниковый писатель и человек с изящным вкусом, оказался в затруднительном положении

Шел 1666 год, и в Лондоне бушевал Великий лондонский пожар, уничтожив на своем пути более 13 000 домов. Среди хаоса Сэмюэл Пипс, известный дневниковый писатель и человек с изящным вкусом, оказался в затруднительном положении.

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Сэмюэл Пипс был английским чиновником морского ведомства, автором знаменитого дневника о повседневной жизни лондонцев периода Реставрации Стюартов. Его история и необычная миссия — спрятать драгоценное колесо сыра пармезан во время Великого лондонского пожара, пишет Ancient Origins.

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В то время как другие в страхе бежали из города во время Великого лондонского пожара, Пипс оставался непоколебим в своем стремлении уберечь свою драгоценность — колесо сыра пармезан. Этот знаменитый итальянский деликатес, прозванный "королем сыров", был создан много веков назад монахами в Парме и Реджо-Эмилии по рецепту, разработанному для его длительного хранения.

Большой лондонский пожар, Сэмюэл Пипс, сыр пармезан, Лондон 17 века, дневник, измены, король сыров, рецепт, пармезан режено, молоко, выдержка, роскошь, предмет роскоши, тахиграфическая скоропись, кулинарная икона Fullscreen
В то время как другие в страхе бежали из города во время Великого лондонского пожара, Пепис оставался непоколебим в своем стремлении уберечь свою драгоценность — колесо сыра пармезан
Фото: Public Domain

Как хорошо знал Пипс, сложный процесс производства пармезана был тем, что делало его таким желанным и дорогим в его эпоху. Для производства каждого колеса требовалось 550 литров молока от откормленных на траве коров, которое выдерживалось не менее 12 месяцев, в результате чего получался сыр с богатым и сложным вкусом.

Однако не только вкус пармезана делал его таким ценным. Во времена Пипса одно колесо весило более 90 килограмм и считалось символом роскоши, подходящим для королевских особ и высокопоставленных лиц. В самом деле, Папа Павел IV подарил королеве Марии восемь колес пармезана в 1556 году, а сто колес были подарены папой Генриху VIII в 1511 году.

Учитывая статус пармезана как желанного предмета роскоши, неудивительно, что Пипс не хотел, чтобы его драгоценность стала жертвой пламени. На третий день пожара мужчина объединил усилия с другом, и они вырыли яму, чтобы закопать сыр на хранение.

Хотя Пипс наиболее известен своими откровенными и яркими рассказами о Великом пожаре и своих различных изменах, его дневник также проливает свет на значение сыра пармезан в Лондоне XVII века. Написанный тахиграфической скорописью, он никогда не предполагал, что его дневник будут читать современники, но писатель позаботился о том, чтобы он сохранился после его смерти в 1703 году.

Сегодня сыр пармезан остается таким же востребованным и любимым, как и во времена Пипса. Его долгая история и сложный процесс производства сделали его настоящей кулинарной иконой, достойной быть спрятанной перед лицом бушующего инферно.

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