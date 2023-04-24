Коштовніший за золото: чому рятували сир під час Великої лондонської пожежі ціною життя

Йшов 1666 рік, і в Лондоні вирувала Велика лондонська пожежа, знищивши на своєму шляху понад 13 000 будинків. Серед хаосу Семюел Піпс, відомий щоденниковий письменник і людина з витонченим смаком, опинився у скрутному становищі.

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Семюел Піпс був англійським чиновником морського відомства, автором знаменитого щоденника про повсякденне життя лондонців періоду Стюартівської реставрації. Його історія та незвичайна місія — сховати дорогоцінне колесо сиру пармезан під час Великої лондонської пожежі, пише Ancient Origins.

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У той час як інші в страху тікали з міста під час Великої лондонської пожежі, Піпс залишався непохитним у своїй рішучості захистити найціннішу власність: колесо із сиром пармезан. Цей знаменитий італійський делікатес, який називають "королем сирів", створили століття тому монахи в Пармі та Реджо-Емілії за рецептом, розробленим для забезпечення його тривалого зберігання.

У той час як інші в страху тікали з міста під час Великої лондонської пожежі, Піпс залишався непохитним у своїй рішучості захистити найціннішу власність: колесо із сиром пармезан Фото: Public Domain

Піпс добре знав, що саме складний процес виробництва пармезану робив його таким бажаним і дорогим в його епоху. На кожне колесо йшло близько 550 літрів молока від корів, яких годували травою, і його витримували щонайменше 12 місяців, що давало змогу отримати сир з насиченим і складним смаком.

Однак не лише смак пармезану робив його таким цінним. За часів Піпса одне колесо важило понад 90 кілограмів і вважалося символом розкоші, придатним як для королівських осіб, так і для високопосадовців. Насправді Папа Павло IV подарував королеві Марії вісім коліс пармезану в 1556 році, а Генріху VIII Папа подарував сотню коліс у 1511 році.

Враховуючи статус пармезану як бажаного предмета розкоші, не дивно, що Піпс не хотів, щоб його дорогоцінне майно стало жертвою полум'я. На третій день пожежі він об'єднав зусилля з другом, і чоловіки викопали яму, щоб закопати сир на зберігання.

Хоча Піпс найбільше відомий своїми відвертими та яскравими розповідями про Велику пожежу та різні зради, його щоденник також проливає світло на важливість сиру пармезан у Лондоні 17-го століття. Написаний тахіграфічним скорописом, Піпс ніколи не планував, що його щоденник прочитають сучасники, але він подбав про те, щоб записник зберігся після його смерті в 1703 році.

Сьогодні сир пармезан залишається таким же популярним і улюбленим, як і за часів Піпса. Його довга історія та складний процес виробництва зробили делікатес справжньою кулінарною іконою, гідною того, щоб бути захованою перед обличчям бурхливого пекла.

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