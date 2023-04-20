Нелегка доля найсильнішої жінки 13 ст. 1000 наречених не змогли завоювати її серце

Хутулун, видатна середньовічна жінка, яка відмовлялася визначатись гендерними ролями, була безстрашною бойовою командиркою, чемпіонкою з боротьби та грізною політичною радницею.

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Хутулун, войовнича принцеса Монголії 13-го століття, була військовою та спортивною лідеркою, яка, за переказами, відмовила більш ніж 1000 наречених, перемігши їх усіх у подвигах сили та майстерності. Вона — дочка двоюрідного брата Кублай-хана і нащадка Чингісхана, який правив імперією, що простягалася від Європи до Тихого океану, пише IFLScience.

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Відомо, що монгольська принцеса була дуже сильною і спортивною. Вважається, що вона могла легко перемогти будь-якого чоловіка в силовому поєдинку. Хутулун була не лише вродливою, але й хороброю та сильною. Навіть Марко Поло і Рашид ад-Дін не могли втриматися від того, щоб не записати її військову доблесть і виняткові здібності.

Хутулун славилася своїми стратегічними ходами на полі бою, де вона приєднувалася до батька, а потім кидалася до ворожого табору, вихоплюючи супротивника так само спритно, як яструб хапає свою здобич. Ця тактика не лише вселяла страх у ворога, але й допомогла її батькові здобути перемогу.

Але не тільки на полі бою вона прославилася. Дівчина також була майстринею національних видів спорту Монголії. У ті часи спорт був не просто розвагою, а необхідною навичкою виживання. Монгольських дітей вчили їздити верхи на конях ще до того, як вони навчилися ходити, і навіть семирічних дівчаток, таких як Хутулун, готували до військової служби.

Принцеса кидала виклик кожному, хто хотів одружитися з нею: він повинен був перемогти її в боротьбі. Багато наречених намагалися, але зазнали поразки, а остаточна кількість сягала понад 1000.

Знайшовся навіть принц, який запропонував 1000 коней, щоб одружитися з нею, але Хутулун все одно вийшла переможницею. А проте репутація Хутулун як борчині призвела до чуток, що вона перебувала в занадто близьких стосунках зі своїм батьком, оскільки він не міг знайти їй відповідного чоловіка. Зрештою, вона вийшла заміж, але цього разу вийшло без поєдинку.

Хоча Хутулун вважалася найвірнішою радницею свого батька, чемпіонкою королівства з боротьби та компетентним полководцем, її ніколи не розглядали як правительку. Батько дівчини навіть намагався назвати її своєю наступницею, але, маючи 14 синів, ідею про жінку на чолі імперії одразу відкинули.

Однак Хутулун не здалася, і замість цього підтримала претензії свого брата Оруса на ханство. Зрештою вона отримала посаду воєначальника. Тож, можливо, Хутулун і не потребувала корони, її цілком влаштовувало правління військом.

Раніше Фокус розповідав про древню імперію Хунну. ДНК проливають світло на першу кочову імперську державу та роль принцес в приєднанні нових територій.