Непростая судьба самой сильной женщины 13 века. 1000 женихов не смогли завоевать ее сердце

Хутулун, выдающаяся средневековая женщина, которая отказывалась повиноваться гендерными ролями, была бесстрашным боевым командиром, чемпионкой по борьбе и грозной политической советницей.

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Хутулун, воинственная принцесса Монголии 13-го века, была военной и спортивной лидеркой, которая, по преданию, отказала более 1000 женихам, победив их всех в подвигах силы и мастерства. Она — дочь двоюродного брата Кублай-хана и потомка Чингисхана, правившего империей, простиравшейся от Европы до Тихого океана, пишет IFLScience.

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Известно, что монгольская принцесса была очень сильна и спортивна. Считается, что она могла легко победить любого мужчину в силовом поединке. Хутулун была не только красива, но и храбра и сильна. Даже Марк Поло и Рашид ад-Дин не могли удержаться от того, чтобы не записать ее военную доблесть и исключительные способности.

Хутулун славилась своими стратегическими ходами на поле боя, где она присоединялась к отцу, а затем бросалась во вражеский лагерь, выхватывая противника так же ловко, как ястреб хватает свою добычу. Эта тактика не только внушала страх во врага, но и помогла ее отцу одержать победу.

Но не только на поле сражения она прославилась. Девушка также являлась мастером национальных видов спорта Монголии. В те времена спорт был не просто развлечением, а необходимым навыком выживания. Монгольских детей учили ездить верхом на лошадях еще до того, как они научились ходить, а также семилетних девочек, таких как Хутулун, готовили к военной службе.

Принцесса бросала вызов каждому, кто хотел жениться на ней: он должен был победить ее в борьбе. Многие женихи пытались, но потерпели поражение, а окончательное количество достигало более 1000.

Нашелся даже принц, который предложил 1000 лошадей, чтобы жениться на ней, но Хутулун все равно вышла победительницей. Однако репутация Хутулун как борца привела к слухам, что она находилась в слишком близких отношениях со своим отцом, поскольку он не мог найти ей соответствующего мужа. В конце концов она вышла замуж, но на этот раз вышла без поединка.

Хотя Хутулун считалась вернейшей советницей своего отца, чемпионкой королевства по борьбе и компетентным полководцем, ее никогда не рассматривали как правительницу. Отец девушки даже пытался назвать ее своей преемницей, но имея 14 сыновей, идею о женщине во главе империи сразу отвергли.

Однако Хутулун не сдалась, и вместо этого поддержала претензии своего брата Оруса на ханство. В конце концов, она получила должность военачальника. Так что, возможно, Хутулун и не нуждалась в короне, ее вполне устраивало правление войском.

Ранее Фокус рассказывал о древней империи Хунну. ДНК проливают свет на первое кочевое имперское государство и роль принцесс в присоединении новых территорий.