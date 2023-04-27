Интригующая находка. В Венгрии в захоронении римского врача нашли уникальный медицинский набор

Исследователи удивлены недавней находкой в Венгрии, где археологи обнаружили захоронение римского врача, содержащего редкие медицинские инструменты и остатки лекарств.

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Удивительное открытие сделали археологи в венгерском регионе Яшаг, обнаружив в римском захоронении интригующую коллекцию медицинского оборудования. Раскопки проводились командой из Университета Эетвеша Лоранда (ELTE), Музея Яша и Исследовательской сети Эетвеша Лоранда (ELKH) после того, как предварительное исследование с помощью магнитометра выявило особенности под поверхностью земли, пишет HeritageDaily.

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В результате этих исследований было обнаружено кладбище аварского периода и неглубокая могила, содержащая несколько металлических инструментов, которые после радиоуглеродного анализа были датированы I веком нашей эры. Это позволяет отнести захоронение к переходному периоду, когда часть современной Венгрии была включена в состав римской провинции Паннония.

Дальнейшее изучение металлических инструментов показало, что они римского происхождения и были аккуратно уложены в два деревянных ящика в захоронении римского врача. Среди медицинских инструментов были щипцы, иглы, пинцеты и изящно украшенные скальпели из медного сплава со сменными лезвиями.

В захоронении также были обнаружены остатки лекарских средств, что были найдены вместе с точильным камнем, который, предположительно, использовался для смешивания лекарственных трав. Анализ скелета показал, что врач был мужчиной в возрасте от 50 до 60 лет, хотя причина его смерти остается неизвестной, так как на останках не было обнаружено признаков травмы или болезни. Команда намерена провести изотопный анализ скелета, чтобы определить, был ли он местным жителем.

Исследователи отметили, что "только один пример подобного медицинского набора был обнаружен в тот же период, который был найден в Помпеях". Эта находка дает увлекательный взгляд на медицинскую практику Древней Римской империи и подчеркивает, как много нам еще предстоит узнать о прошлом.

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