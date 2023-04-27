Гостроцікава знахідка. В Угорщині у похованні римського лікаря виявили унікальний медичний набір

Дослідники вражені нещодавньою знахідкою в Угорщині, де археологи виявили поховання римського лікаря, що містить рідкісні медичні інструменти та залишки ліків.

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Неймовірне відкриття зробили археологи в угорському регіоні Ясаг, які виявили гостроцікаву колекцію медичного обладнання в римському похованні. Розкопки проводила команда з Університету Етвеша Лорана (ELTE), Музею Яша та Дослідницької мережі Етвеша Лорана (ELKH) після того, як попереднє обстеження за допомогою магнітометра виявило особливості під поверхнею землі, пише HeritageDaily.

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Це дослідження привело до розкопок кладовища аварського періоду і неглибокої могили з кількома металевими інструментами, які після радіовуглецевого аналізу датували 1 століттям нашої ери. Це вказує на те, що поховання відбулося в перехідний період, коли частини сучасної Угорщини входили до складу римської провінції Паннонія.

Подальше дослідження металевих інструментів показало, що вони мають римське походження і були акуратно покладені в дві дерев'яні скриньки в похованні римського лікаря. Серед медичних інструментів знайшли щипці, голки, пінцети, а також вишукано прикрашені скальпелі з мідного сплаву зі змінними лезами.

У місці поховання також знайшли залишки лікарських препаратів, виявлені разом з точильним каменем, який, як вважають, використовували для змішування лікарських трав. Аналіз скелета показав, що лікар був чоловіком у віці від 50 до 60 років, хоча причина його смерті залишається невідомою, оскільки на останках не знайшли жодних ознак травми або хвороби. Команда має намір провести ізотопний аналіз скелета, щоб визначити, чи був він місцевим жителем.

Дослідники зазначили, що "виявлено лише один приклад такої медичної аптечки з того ж періоду, який раніше знайшли в Помпеях". Ця знахідка дає змогу зазирнути в медичну практику Стародавньої Римської імперії і наголошує, як багато нам ще належить дізнатися про минуле.

Раніше Фокус писав, що люльки у 18 столітті використовували не лише для куріння, але як зброю та навіть хірургічні інструменти.