Журналіст публічно нагадав Дженніфер Лопес про її вік: як вона відреагувала

Жарт про вік застав Джей Ло зненацька, але вона не подала вигляду, що засмутилася або образилася.

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55-річна Дженніфер Лопес почувалася ніяково після того, як старший редактор журналу Variety Клейтон Девіс пожартував над нею з приводу старіння, повідомляє TMZ.

У бесіді з актрисою і співачкою Клейтон згадав про її роль у фільмі 1997 року "Селена", де Джей Ло зіграла знамениту мексикансько-американську співачку Селену Кінтанілью-Перес.

"Не можу повірити, що минуло 30 років з моменту виходу фільму "Селена". Не можу повірити, що через 30 років ми зробимо ретроспективу цього, а вам на той час буде 60, що...", — сказав він, а приголомшена Лопес відповіла: "Ух ти".

Потім він ще більше шокував шанувальників Лопес, пожартувавши, що зірка "підросла" у віці. Лопес повільно кивнула головою, тихо відповівши: "Я", тоді як хтось у натовпі запитав: "Він щойно це сказав?" Потім Дженніфер відповіла на коментар, тоді як Девіс пояснив, що це був "жарт".

Зірка не виглядала ображеною, коли вона повернулася до натовпу і сказала, що хоче подякувати їм за те, що вони були з нею "довгий час":

"Яка це була подорож! І я чесно відчуваю, що найкраще ще попереду. Я чесно відчуваю, що моя творчість і те, ким я є як артистка, — це те, що ви сказали... Я також відчуваю, що для мене це був ще один рівень глибшого занурення в те, ким я є як особистість або як артистка. І такі ролі змінюють тебе. Вони приходять до вас у ті моменти вашого життя, коли ви їх потребуєте, і вони допомагають вам рости та зцілюють вас до певної міри".

Джей Ло мала неймовірний вигляд у прозорій блакитній блузі з бантом, яку вона поєднала з жакетом пастельних тонів і джинсами, а також бежевими туфлями на платформі.

Дженніфер Лопес на стилі Фото: Getty

Минулого місяця знаменитість уже спілкувалася з Клейтоном, коли він брав у неї інтерв'ю для подкасту Awards Circuit на Variety.

Зараз Лопес активно зайнята пошуками нового будинку. Сімейний особняк, який вона купувала разом з Беном Аффлеком, з весни виставлений на продаж за $68 мільйонів, і досі майже колишнє подружжя не може його позбутися. Нещодавно у них зірвалася угода на $64 мільйони, коли будинок готова була купити пара з Нью-Джерсі.

Раніше Фокус писав, як Дженніфер Лопес привітала маму з днем народження.