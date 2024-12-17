Журналист публично напомнил Дженнифер Лопес о ее возрасте: как она отреагировала

Шутка о возрасте застала Джей Ло врасплох, но она не подала виду, что расстроилась или обиделась.

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55-летняя Дженнифер Лопес оказалась в замешательстве после того, как старший редактор журнала Variety Клейтон Дэвис подшутил над ней по поводу старения, сообщает TMZ.

В беседе с актрисой и певицей Клэйтон вспомнил о ее роли в фильме 1997 года "Селена", где Джей Ло сыграла знаменитую мексиканско-американскую певицу Селену Кинтанилью-Перес.

"Не могу поверить, что прошло 30 лет с момента выхода фильма "Селена". Не могу поверить, что через 30 лет мы сделаем ретроспективу этого, а вам к тому времени будет 60, что…", — сказал он, а ошеломленная Лопес ответила: "Ух ты".

Затем он еще больше шокировал поклонников Лопес, пошутив, что звезда"подросла" в возрасте. Лопес медленно кивнула головой, тихо ответив: "Я", в то время как кто-то в толпе спросил: "Он только что это сказал?" Затем Дженнифер ответила на комментарий, в то время как Дэвис пояснил, что это была "шутка".

Звезда не выглядела оскорбленной, когда она повернулась к толпе и сказала, что хочет поблагодарить их за то, что они были с ней "долгое время":

"Какое это было путешествие! И я честно чувствую, что лучшее еще впереди. Я честно чувствую, что мое творчество и то, кем я являюсь как артистка, – это то, что вы сказали… Я также чувствую, что для меня это был еще один уровень более глубокого погружения в то, кем я являюсь как личность или как артистка. И такие роли меняют тебя. Они приходят к вам в те моменты вашей жизни, когда вы в них нуждаетесь, и они помогают вам расти и исцеляют вас в некотором роде".

Джей Ло выглядела невероятно в прозрачной голубой блузе с бантом, которую она сочетала с жакетом пастельных тонов и джинсами, а также бежевыми туфлями на платформе.

Дженнифер Лопес на стиле Фото: Getty

В прошлом месяце знаменитость уже общалась с Клейтоном, когда он брал у нее интервью для подкаста Awards Circuit на Variety.

Сейчас Лопес активно занята поисками нового дома. Семейный особняк, который она покупала вместе с Беном Аффлеком, с весны выставлен на продажу за $68 миллионов, и до сих пор почти бывшие супруги не могут от него избавиться. Недавно у них сорвалась сделка на $64 миллиона, когда дом готова была купить пара из Нью-Джерси.

Ранее Фокус писал, как Дженнифер Лопес поздравила маму с днем рождения.