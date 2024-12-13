"Я тебя люблю": Дженнифер Лопес поздравила маму с днем рождения (фото)

Мама Джей Ло сыграла значительную роль в том, чтобы она влюбилась в танцы. Гваделупе Родригес — учительница родом из Пуэрто-Рико.

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55-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес поздравила с днем рождения свою маму. Архивные кадры с родным человеком звезда опубликовала в Instagram с 250 млн подписчиков.

Гваделупе Родригес родилась 79 лет назад. Она — учительница родом из Пуэрто-Рико.

"С днем рождения, мама!!! Я тебя очень сильно люблю!!! Спасибо, что ты всегда со мной..." — написала Джей Ло, показав архивные фото с мамой.

Дженнифер Лопес с мамой

"Поздравляю с Днем рождения маму птенцов Лупе", "С днем рождения, Люпенатор! Спасибо, что всегда рядом с нашей девочкой Джен", "Милая Каролина. Милая Дженнифер. Я вчера смотрел ваше выступление Global Citizen с этой песней и участием Queen Lupe! Такая милая. Люблю тебя", — пишут в комментариях фолловеры певицы.

Именинница родом из Пуэрто-Рико. Она воспитала дочь Дженнифер и двух ее сестер в Бронксе, Нью-Йорк. Гваделупе работала воспитательницей в детском саду.

Мало кто знает, что мама Джей Ло сыграла значительную роль в том, чтобы она влюбилась в танцы и воспитывала ее страсть, открывая ребенка для музыки и других творческих возможностей с самого раннего возраста.

В декабре 2019 года Лопес удивила всех, когда откровенно призналась, что ее мама была первым человеком, который научил ее танцевать, повлияв на ее фирменный стиль. Кроме того, певица призналась, что заряжалась энергией от матери.

"Люди спрашивают меня, откуда я беру свою энергию, мой драйв, мои танцевальные движения, лол... ну теперь вы знаете... Гваделупе... моя мама", — отмечала артистка.

Напомним, Дженнифер Лопес примерила короткий стильный комбинезон.

Также Фокус писал о награде Джей Ло за роль в ее новом фильме.