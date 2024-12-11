55-летняя Дженнифер Лопес продемонстрировала стройные ноги в мини (фото)

Знаменитость активно рекламирует свой новый фильм "Неудержимые". Интересно, что продюсером картины является Бен Аффлек.

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55-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес примерила стильный комбинезон. Снимками звезда экрана и сцены поделилась в Instagram.

Бывшая возлюбленная Бена Аффлека показала несколько закулисных фото со дня пресс-конференции своего нового фильма "Неудержимые".

Джей Ло продемонстрировала свои длинные ноги в смелом нюдовом комбинезоне с обтягивающими бедрами, который имел длинные рукава и плиссированный дизайн.

Знаменитость мирового масштаба повысила свой рост туфлями Louboutin и добавила золотые украшения для образа. Волосы пока еще жена Бена Аффлека оставила распущенными, уложив их легкими волнами.

Джей Ло подписала пост: "День прессы для... "Неудержимые"| прилагательное: невозможно остановить, неудержимая сила".

Она добавила, что картина уже демонстрируется в кинотеатрах, а с 16 января 2025 года будет доступна на Prime Video.

Дженнифер Лопес

Лопес была занята продвижением фильма, в котором она играет роль матери борца Энтони Роблеса.

Интересно, что Бен Аффлек является одним из продюсеров байопика, но он решил не посещать премьеру в сентябре. Впрочем, оскароносный актер сказал, что "Дженнифер великолепна" в роли Джуди Роблес в спортивной драме.

Трейлер фильма "Неудержимые"

Дженнифер Лопес подала на развод с актером и режиссером в августе, на вторую годовщину их свадьбы.

Напомним, Джей Ло примерила полупрозрачный топ.

Также Фокус писал об отношении Бена Аффлека к отношениям после разрыва с Джей Ло.