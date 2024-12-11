55-річна Дженніфер Лопес продемонструвала стрункі ноги в міні (фото)

Знаменитість активно рекламує свій новий фільм "Нестримні". Цікаво, що продюсером картини є Бен Аффлек.

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55-річна американська акторка та співачка Дженніфер Лопес приміряла стильний комбінезон. Знімками зірка екрану та сцени поділилася в Instagram.

Колишня кохана Бена Аффлека показала кілька закулісних фото з дня пресконференції свого нового фільму "Нестримні".

Джей Ло продемонструвала свої довгі ноги в сміливому нюдовому комбінезоні з обтягуванням стегон, який мав довгі рукава і плісирований дизайн.

Знаменитість світового масштабу підвищила свій зріст туфлями Louboutin і додала золоті прикраси для образу. Волосся поки ще дружина Бена Аффлека залишила розпущеним, уклавши його легкими хвилями.

Джей Ло підписала пост: "День преси для… "Нестримні" | прикметник: неможливо зупинити, нестримна сила".

Вона додала, що картина вже демонструється в кінотеатрах, а з 16 січня 2025 року буде доступна на Prime Video.

Дженніфер Лопес

Лопес була зайнята просуванням фільму, у якому вона грає роль матері борця Ентоні Роблеса.

Цікаво, що Бен Аффлек є одним із продюсерів байопіка, але він вирішив не відвідувати прем’єру у вересні. Втім, оскароносний актор сказав, що "Дженніфер чудова" в ролі Джуді Роблес у спортивній драмі.

Трейлер фільму "Нестримні"

Дженніфер Лопес подала на розлучення з актором та режисером у серпні, на другу річницю їхнього весілля.

Нагадаємо, Джей Ло приміряла напівпрозорий топ.

Також Фокус писав про ставлення Бена Аффлека до стосунків після розриву з Джей Ло.