55-річна Дженніфер Лопес приміряла напівпрозорий топ (фото)

Зірка обрала для виходу елегантний образ зі спідницею міді. Її помітили в Беверлі-Гіллз.

55-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес вийшла у світ у напівпрозорому топі. Про це пише Daily Mail.

Колишня кохана Бена Аффлека насолоджувалася вечерею з друзями в Беверлі-Гіллз.

Джей Ло продемонструвала свою фігуру в блискучому сріблястому топі з довгими рукавами та шоколадно-коричневій шкіряній спідниці міді. Артистка вийшла у світ у високих коричневих чоботях до колін і несла в руках коричневу шкіряну сумочку.

Своє світле волосся знаменитість світового масштабу залишила розпущеним та зробила легкий макіяж.

Дженніфер Лопес

Наразі зірка сцени та екрану перебуває у шлюборозлучному процесі з актором Беном Аффлеком. Пара була одружена з 2022 року, а офіційно на розлучення Джей Ло подала в серпні 2024, якраз у другу річницю їхнього весілля.

Зокрема, Лопес займається просуванням свого нового фільму "Нестримні" та практично не коментує особисте життя.

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