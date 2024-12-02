55-летняя Дженнифер Лопес примерила полупрозрачный топ (фото)

Звезда выбрала для выхода элегантный образ с юбкой миди. Ее заметили в Беверли-Хиллз.

55-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес вышла в свет в полупрозрачном топе. Об этом пишет Daily Mail.

Бывшая возлюбленная Бена Аффлека наслаждалась ужином с друзьями в Беверли-Хиллз.

Джей Ло продемонстрировала свою фигуру в блестящем серебристом топе с длинными рукавами и шоколадно-коричневой кожаной юбке миди. Артистка вышла в свет в высоких коричневых сапогах до колен и несла в руках коричневую кожаную сумочку.

Свои светлые волосы знаменитость мирового масштаба оставила распущенными и сделала легкий макияж.

Дженнифер Лопес

Сейчас звезда сцены и экрана находится в бракоразводном процессе с актером Беном Аффлеком. Пара была жената с 2022 года, а официально на развод Джей Ло подала в августе 2024, как раз во вторую годовщину их свадьбы.

В частности, Лопес занимается продвижением своего нового фильма "Неудержимые" и практически не комментирует личную жизнь.

Напомним, как выглядит имение Дженнифер Лопес внутри.

Также Фокус писал о стильном кэжуал-образе, который продемонстрировала Дженнифер Лопес.