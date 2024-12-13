"Я тебе люблю": Дженніфер Лопес привітала маму з днем народження (фото)

Мама Джей Ло зіграла значну роль у тому, щоб вона закохалася в танці. Гваделупе Родрігес — вчителька родом з Пуерто-Ріко.

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55-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес привітала з днем народження свою маму. Архівні кадри з рідною людиною зірка опублікувала в Instagram з 250 млн підписників.

Гваделупе Родрігес народилася 79 років тому. Вона — вчителька родом з Пуерто-Ріко.

"З днем ​​народження, мамо!! Я тебе дуже сильно люблю!! Дякую, що ти завжди зі мною…" — написала Джей Ло, показавши архівні фото з мамою.

Дженніфер Лопес з мамою

"Вітаю з Днем народження маму пташенят Лупе", "З днем народження, Люпенатор! Дякую, що завжди поруч з нашою дівчинкою Джен", "Мила Кароліна. Мила Дженніфер. Я вчора дивився ваш виступ Global Citizen з цією піснею та участю Queen Lupe! Така мила. Люблю тебе", — пишуть у коментарях фоловери співачки.

Іменинниця родом з Пуерто-Ріко. Вона виховала доньку Дженніфер і двох її сестер у Бронксі, Нью-Йорк. Гваделупе працювала вихователькою у дитячому садку.

Мало хто знає, що мама Джей Ло зіграла значну роль у тому, щоб вона закохалася в танці та виховувала її пристрасть, відкриваючи дитину для музики та інших творчих можливостей із самого раннього віку.

У грудні 2019 року Лопес здивувала всіх, коли відверто зізналася, що її мама була першою людиною, яка навчила її танцювати, вплинувши на її фірмовий стиль. Крім того, співачка зізналася, що заряджалася енергією ще й від матері.

"Люди запитують мене, звідки я беру свою енергію, мій драйв, мої танцювальні рухи, лол … ну тепер ви знаєте … Гваделупе … моя мама", — зазначала артистка.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес приміряла короткий стильний комбінезон.

Також Фокус писав про нагороду Джей Ло за роль у її новому фільмі.