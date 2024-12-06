Дженніфер Лопес за роль у фільмі "Нестримний" отримала премію Maverick Award (фото)

Зірка обрала для виходу шикарну вечірню сукню. Дженніфер Лопес була нагороджена за виконання ролі у фільмі про зірку рестлінгу Ентоні Роблеса.

Американська співачка, акторка і танцівниця Дженніфер Лопес, попри своє тривале розлучення з актором Беном Аффлеком, має чудовий вигляд. Вона в сліпучій сукні була присутня на церемонії вручення нагород Indiewire Honors, яка відбулася в Citizen News 5 грудня 2024 року в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, повідомляє Daily Mail.

Для зіркового заходу Дженніфер обрала блискучу золоту напівпрозору сукню до підлоги, яка вигідно підкреслила її струнку фігуру.

Сукня з довгими рукавами була прикрашена блискучими металевими деталями і ідеально сиділа на 55-річній Лопес. Виконавиця хіта Jenny From The Block уклала свої темні локони м'якими хвилями і нанесла вечірній макіяж, використовуючи димчасті тіні для повік, чорну підводку, туш, рожеві рум'яна і нюдового відтінку помаду.

Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

Того вечора вона отримала премію Maverick Award за свою роль у спортивному біографічному фільмі "Нестримний", продюсером якого виступив Бен Аффлек. У картині з Джаррелем Джеромом у ролі одноногої зірки рестлінгу Ентоні Роблеса Дженніфер грає його матір Джуді.

Виступивши з трибуни на церемонії нагородження і виголосивши подячну промову, вона гордо позувала фотографам зі своїм трофеєм. На захід були запрошені багато знаменитостей: Селена Гомес, Анджела Паттон, Наталі Рей, Памела Андерсон, Джія Коппола, Саймон Рекс та інші.

Раніше, 2 грудня, Фокус писав про те, що 55-річна Дженніфер Лопес приміряла напівпрозорий топ.