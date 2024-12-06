Дженнифер Лопес за роль в фильме "Неудержимый" получила премию Maverick Award (фото)

Звезда выбрала для выхода шикарное вечернее платье. Дженнифер Лопес была награждена за исполнение роли в фильме о звезде рестлинга Энтони Роблесе.

Американская певица, актриса и танцовщица Дженнифер Лопес, невзирая на свой продолжающегося развод с актером Беном Аффлеком, выглядит великолепно. Она в ослепительном платье присутствовала на церемонии вручения наград Indiewire Honors, которая состоялась в Citizen News 5 декабря 2024 года в Лос-Анджелесе, Калифорния, сообщает Daily Mail.

Для звездного мероприятия Дженнифер выбрала блестящее золотое полупрозрачное платье в пол, которое выгодно подчеркнуло ее стройную фигуру.

Платье с длинными рукавами было украшено сверкающими металлическими деталями и идеально сидело на 55-летней Лопес. Исполнительница хита Jenny From The Block уложила свои темные локоны мягкими волнами и нанесла вечерний макияж, используя дымчатые тени для век, черную подводку, тушь, розовые румяна и нюдового оттенка помаду.

Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

В тот вечер она получила премию Maverick Award за свою роль в спортивном биографическом фильме "Неудержимый", продюсером которого выступил Бен Аффлек. В картине с Джаррелем Джеромом в роли одноногой звезды рестлинга Энтони Роблеса Дженнифер играет его мать Джуди.

Выступив с трибуны на церемонии награждения и произнеся благодарственную речь, она гордо позировала фотографам со своим трофеем. На мероприятие были приглашены многие знаменитости: Селена Гомес, Анджела Паттон, Натали Рэй, Памела Андерсон, Джия Коппола, Саймон Рекс и другие.

Ранее, 2 декабря, Фокус писал о том, что 55-летняя Дженнифер Лопес примерила полупрозрачный топ.