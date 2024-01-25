Чай виявився ключем до довшого життя: вчені з'ясували, що любителі напою живуть довше

Напій, який поступається каві за популярністю, показав себе з нового боку, продемонструвавши збільшення тривалості життя за умови щоденного вживання кількох його чашок.

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Недавні результати, які можуть повернути чай на карту популярних напоїв, особливо серед молодого покоління, яке віддає перевагу каві, свідчать про те, що вживання трьох чашок чаю на день може бути пов'язане з уповільненням біологічного старіння. Це дослідження, проведене вченими з Китаю, натякає на те, що регулярне вживання чаю може бути секретом довшого життя, пише Daily Mail.

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У дослідженні, в якому взяли участь близько 14 000 осіб із Великої Британії та Китаю, вивчали звички людей, пов'язані з вживанням чаю, включно з типами чаю (зелений, чорний, жовтий або улун) і кількістю чашок, які вони зазвичай випивали на день. Потім дослідники вивчили різні показники здоров'я, як-от кров'яний тиск, рівень холестерину і відсоток жиру в організмі, щоб визначити біологічний вік учасників, який може відрізнятися від хронологічного залежно від стану здоров'я і способу життя.

Результати дослідження виявилися вельми обнадійливими: у тих, хто регулярно пив чай, були виявлені маркери, що вказують на уповільнення процесів старіння. Крім того, ці любителі чаю, найчастіше чоловіки, вели більш здоровий спосіб життя, включно з правильним харчуванням, і були менш схильні до безсоння і тривожності.

Дослідження показує, що для отримання найбільш значного антивікового ефекту достатньо щодня випивати близько трьох чашок чаю або від шести до восьми грамів чайного листя. Помірне споживання чаю було пов'язане з найбільш вираженими перевагами серед тих, хто пив чай постійно.

Цікаво, що дослідження не виявило суттєвих відмінностей у маркерах старіння між любителями чаю у Великій Британії, де популярний чорний чай, та в Китаї, країні зеленого чаю, як і температура, за якої вживався чай. Однак дослідники відзначили одне обмеження у своєму дослідженні: вони не враховували розмір чайних чашок, які можуть сильно відрізнятися.

Незважаючи на те, що дослідження має обсерваційний характер і не може остаточно довести, що чаювання є причиною уповільнення біологічного старіння, отримані результати є обнадійливими. Вони дають змогу припустити, що поліфеноли, основні біологічно активні сполуки в чаї, можуть відігравати певну роль у цьому процесі. Вважається, що ці сполуки впливають на здоров'я кишківника, що, своєю чергою, може позначитися на імунітеті, метаболізмі та навіть когнітивних функціях із віком.

Таким чином, незважаючи на те, що популярність чаю серед любителів кави, можливо, впала, це дослідження дає переконливі аргументи на користь того, щоб знову звернутися до скромного чаю. Він не тільки дарує хвилини спокою в нашому напруженому житті, а й може бути ключем до більш витонченого старіння, додаючи кілька років до нашої тривалості життя.

Раніше Фокус писав про найкорисніші сорти чаю. Хоча багато хто з нас вважає чай доволі буденним популярним напоєм, його різні сорти можуть не тільки урізноманітнити його смакові властивості, а й допомогти нам впоратися з хворобами.

Також Фокус писав про користь однієї чашки кави перед інтенсивними тренуваннями. Численні дослідження показали, що споживання кофеїну може підвищити фізичну витривалість під час високоінтенсивних вправ, таких як біг, їзда на велосипеді або плавання.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.