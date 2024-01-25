Чай оказался ключом к более долгой жизни: ученые выяснили, что любители напитка живут дольше

Напиток, уступающий кофе в популярности, показал себя с новой стороны, продемонстрировав увеличение продолжительности жизни при ежедневном употреблении нескольких его чашек.

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Недавние результаты, которые могут вернуть чай на карту популярных напитков, особенно среди молодого поколения, предпочитающего кофе, свидетельствуют о том, что употребление трех чашек чая в день может быть связано с замедлением биологического старения. Это исследование, проведенное учеными из Китая, намекает на то, что регулярное употребление чая может быть секретом более долгой жизни, пишет Daily Mail.

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В исследовании, в котором приняли участие около 14 000 человек из Великобритании и Китая, изучались привычки людей, связанные с употреблением чая, включая типы чая (зеленый, черный, желтый или улун) и количество чашек, которые они обычно выпивали в день. Затем исследователи изучили различные показатели здоровья, такие как кровяное давление, уровень холестерина и процент жира в организме, чтобы определить биологический возраст участников, который может отличаться от хронологического в зависимости от состояния здоровья и образа жизни.

Результаты исследования оказались весьма обнадеживающими: у тех, кто регулярно пил чай, были обнаружены маркеры, указывающие на замедление процессов старения. Кроме того, эти любители чая, чаще всего мужчины, вели более здоровый образ жизни, включая правильное питание, и были менее склонны к бессоннице и тревожности.

Исследование показывает, что для получения наиболее значительного антивозрастного эффекта достаточно ежедневно выпивать около трех чашек чая или от шести до восьми граммов чайных листьев. Умеренное потребление чая было связано с наиболее выраженными преимуществами среди тех, кто пил чай постоянно.

Интересно, что исследование не выявило существенных различий в маркерах старения между любителями чая в Великобритании, где популярен черный чай, и в Китае, стране зеленого чая, как и температура, при которой употреблялся чай. Однако исследователи отметили одно ограничение в своем исследовании: они не учитывали размер чайных чашек, которые могут сильно различаться.

Несмотря на то, что исследование носит обсервационный характер и не может окончательно доказать, что чаепитие является причиной замедления биологического старения, полученные результаты являются обнадеживающими. Они позволяют предположить, что полифенолы, основные биологически активные соединения в чае, могут играть определенную роль в этом процессе. Считается, что эти соединения влияют на здоровье кишечника, что, в свою очередь, может сказаться на иммунитете, метаболизме и даже когнитивных функциях с возрастом.

Таким образом, несмотря на то, что популярность чая среди любителей кофе, возможно, упала, это исследование дает убедительные аргументы в пользу того, чтобы вновь обратиться к скромному чаю. Он не только дарит минуты спокойствия в нашей напряженной жизни, но и может быть ключом к более изящному старению, добавляя несколько лет к нашей продолжительности жизни.

Ранее Фокус писал о самых полезных сортах чая. Хотя многие из нас считают чай довольно обыденным популярным напитком, его различные сорта могут не только разнообразить его вкусовые свойства, но и помочь нам справиться с болезнями.

Также Фокус писал о пользе одной чашки кофе перед интенсивными тренировками. Многочисленные исследования показали, что потребление кофеина может повысить физическую выносливость во время высокоинтенсивных упражнений, таких как бег, езда на велосипеде или плавание.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.