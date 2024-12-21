Союзник оказался предателем: ученые узнали обратную сторону "хорошего" холестерина

Многие годы "хороший" холестерин считался нашим другом и защитником нашей сердечно-сосудистой системы. Однако недавно ученые узнали, что наш союзник на самом деле может в миг оказаться причиной целого ряда опаснейших осложнений.

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Исследователи выявили потенциальную связь между компонентами липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), которые принято называть "хорошим холестерином", и развитием сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Это открытие ставит под сомнение традиционное представление о том, что ЛПВП в первую очередь обеспечивает защиту от таких осложнений, пишет Houston Methodist.

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Под руководством доктора Генри Дж. Пауналла, профессора биохимии, и доктора Хуррама Насира, кардиолога, специализирующегося на профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, группа исследователей сосредоточилась на роли свободного холестерина в молекулах ЛПВП. Их исследование, опубликованное в Journal of Lipid Research, показало, что ЛПВП с избытком свободного холестерина могут функционировать не так, как положено, и наоборот повышать риск ССЗ.

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Обычно холестерин измеряется во время плановых медицинских осмотров как "плохой" (ЛПНП) или "хороший" (ЛПВП). Однако не все ЛПВП одинаковы о чем говорит Доктор Пауналл: "У каждого типа холестерина есть две формы — свободный холестерин, который активен, и эстерифицированный холестерин, который более стабилен. Слишком большое количество свободного холестерина в ЛПВП может быть губительным".

Предварительные результаты исследования рассказали о накоплении свободного холестерина из ЛПВП в макрофагах — белых кровяных клетках, связанных с воспалительными процессами при ССЗ. Научная работа сейчас изучает этот феномен у 400 участников с различным уровнем ЛПВП. Первые данные уже свидетельствуют о том, что, хотя ЛПВП традиционно способствует выведению холестерина из тканей, избыток свободного холестерина в ЛПВП может привести к неблагоприятным последствиям, включая отложение холестерина в макрофагах и повышенный риск развития ССЗ.

Исследователи стремятся определить уровень холестерина в ЛПВП в качестве биомаркера для выявления лиц, подверженных риску осложнений, и потенциально исследовать целевую терапию. Пауналл считает, что известные препараты, воздействующие на свободный холестерин в доклинических моделях, могут быть испытаны на людях в течение ближайших трех лет. Клиническое применение этих результатов может быть реализовано в течение шести лет, если исследование будет развиваться в соответствии с планом.

Эта работа согласуется с меняющимися взглядами среди ученых на взаимодействие организма с холестерином. В течение многих лет ЛПВП считался исключительно защитным фактором, однако все больше данных свидетельствуют о том, что его состав существенно влияет на его действие. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), ССЗ остаются основной причиной смерти во всем мире, что подчеркивает необходимость уточнения подходов к контролю уровня липидов в методах профилактики и лечения подобных осложнений.

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