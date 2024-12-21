Ловушка для неуверенных людей: психолог рассказал о рисках мнимого комфорта в отношениях

Любовь двух людей не всегда может являться воплощением фразы из сказок о том, что "они жили счастливо до самой смерти". Однако многие люди, попадая в нездоровые отношения оказываются в самой настоящей ловушке, из которой непросто выбраться.

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Многие люди попадают в циклы эмоционально истощающих отношений, которые усиливают их неуверенность в себе — это явление связано с "заблуждением в одеяле безопасности". Эта концепция объясняет, почему люди цепляются за знакомые, но нездоровые модели поведения, ища утешения в предсказуемом а также дает подсказки к возможному решению этой проблемы, пишет Forbes.

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В одном из фундаментальных исследований, опубликованном в Journal of Consulting and Clinical Psychology, ученые пролили свет на эту нездоровую динамику, сравнивая ее с зависимостью детей от предметов безопасности во время стресса. Во взрослом возрасте это выливается в отношения, которые дают временное утешение, но не удовлетворяют более глубокие эмоциональные потребности. Привычка часто маскируется под безопасность, заставляя людей искать отношения, которые повторяют динамику ранней жизни. Например, воспитание в условиях условной любви может привести к тому, что человек подсознательно будет выбирать партнеров, которые повторяют аналогичные модели поведения.

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Исследования, опубликованные в журнале Personality and Social Psychology Bulletin, также показали, что знакомство сильно влияет на восприятие надежности и долгосрочной пригодности. Однако это может размывать суждения, способствуя рискованному поведению и увековечивая циклы эмоциональной зависимости.

Чтобы избавиться от таких моделей поведения, психолог Марк Треверс советует практиковать осознанность, отличая подлинное здоровье от простого знакомства. Низкая самооценка также играет ключевую роль в выборе отношений, считает Треверс. Те, кто борется с проблемами самооценки, часто выбирают партнеров, которые подтверждают негативное восприятие себя. В исследовании 2018 года, опубликованном в журнале Personality and Individual Differences, ученые выяснили, что люди с низкой самооценкой в некоторых ситуациях принимают решения, не склонные к риску, но при этом идут на больший риск, когда сталкиваются с потенциальной потерей. Этот парадокс часто приводит к тому, что они цепляются за не приносящие удовлетворения отношения из-за страха.

Повышение самооценки с помощью хобби, личных достижений и ухода за собой очень важно для создания более здоровой динамики отношений, напоминает Треверс. Еще один фактор — парадоксальный комфорт неуверенности в себе. Отношения, которые отражают неуверенность человека, дают ощущение контроля, поскольку в несчастье винят внешние факторы, а не внутреннюю работу. Окружение себя поддерживающими людьми и рефрейминг роста как сострадания к себе могут помочь вырваться из таких циклов. Исцеление этих паттернов — это не устранение слабостей, а лечение незаживающих эмоциональных ран, говорит психолог.

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