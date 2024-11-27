Маленькая деталь, разрушающая отношения: ученые обнаружили причину измены в парах

Измена часто становится началом конца даже самых крепких отношений и знание причин, которые приводят к ней могут спасти брак. Недавно ученые обнаружили одну из ключевых причин, подталкивающих людей к этому.

Недавнее исследование ученых показало, что люди, обладающие большей властью в романтических отношениях, чаще демонстрируют поведение, связанное с неверностью. Ученые нашли ряд причин и моментов, которые могут указывать на это и они надеются, что подобные знания могут спасти многие браки, а так же спасти еще больше людей, попадающих в ловушку токсичных отношений, пишет Neuroscience.

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По словам Гурит Бирнбаум, профессора психологии из Университета Райхмана, такие люди склонны считать, что у них больше вариантов отношений за пределами их нынешнего партнерства из-за повышенного чувства желанности и уверенности в себе. Это представление о том, что воспринимаемая власть раздувает чувство привлекательности и альтернативы в отношениях, легло в основу исследования, опубликованного в журнале Archives of Sexual Behavior, в рамках которого была проведена серия из четырех экспериментов, направленных на изучение связи между динамикой власти и склонностью к измене.

В экспериментах участвовали в основном люди, состоящие в долгосрочных моногамных отношениях. В первом тесте изучалось, как воспоминания о моментах власти в отношениях влияют на сексуальные фантазии о других. Ученые выяснили, что мужчины, вспоминавшие о чувстве власти, испытывали большее желание иметь альтернативных партнеров, в то время как у женщин этот эффект вовсе отсутствовал. В другом эксперименте участников попросили выбрать потенциальных партнеров по фотографиям, и выяснилось, что и мужчины, и женщины с более высоким чувством власти рассматривали привлекательных незнакомцев в качестве возможных партнеров в условиях дефицита времени.

Дальнейшее исследование показало, как самовосприятие власти и "ценности пары" влияет на поведение. Когда участники оценивали свою власть в отношениях и привлекательность по сравнению со своими партнерами, те, кто считал себя доминирующим, проявляли большее влечение к привлекательному постороннему человеку, участвовавшему в исследовании. Эта тенденция сохранилась и в финале эксперимента, где ежедневные отчеты в течение трех недель подтвердили, что повышенное восприятие власти коррелирует с повышенным интересом к внешним сексуальным связям на следующий день.

Соавтор исследования Гарри Рейс из Университета Рочестера отметил, что влиятельные партнеры могут чувствовать себя менее связанными обязательствами, что делает их склонными к поиску новых, краткосрочных интрижек, если появляется такая возможность. Эти результаты подчеркивают более широкий смысл того, что дисбаланс власти в отношениях может влиять на верность, и указывают на необходимость принятия мер, направленных на устранение этой динамики, чтобы предотвратить неверность. Хотя прошлые исследования показывают, что сбалансированная динамика власти ведет к более здоровым отношениям, дисбаланс остается распространенным явлением и может иметь как положительные, так и отрицательные последствия.

Согласно некоторым исследованиям, только около половины романтических отношений характеризуются примерно равным балансом власти. Такое неравенство может способствовать тому, что около 21% людей признаются в измене, по данным 2021 года. Результаты исследования ученых свидетельствуют о необходимости более глубокого изучения того, как воспринимаемая власть влияет на поведение в отношениях, и подчеркивают острую необходимость понимания и устранения этой динамики для укрепления доверия и приверженности в долгосрочных партнерских отношениях.

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