Раскрыли главную загадку жизни: ученые точно выяснили, что было раньше — курица или яйцо

Извечный вопрос о современных пернатых предках динозавров и яйцах заставил не одного ученого посвятить себе жизнь. Однако недавно ученым удалось наконец-то раскрыть эту многовековую тайну, поставив точку в вопросе перессорившем многих исследователей.

Исследователи из Женевского университета сделали революционное открытие, докопавшись до истоков одной из величайших загадок жизни: что появилось первым — курица или яйцо? Их исследование было посвящено древнему организму, Chromosphaera perkinsii, который демонстрирует, что клеточные процессы, обеспечивающие формирование яиц, происходили более миллиарда лет назад, задолго до появления животных, пишет Study Finds.

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Chromosphaera perkinsii, одноклеточный морской организм, обладает биологическим планом, напоминающим эмбриональное развитие, что в корне поменяло представление ученых об эволюционном периоде жизни. Наблюдения за C. perkinsii показали процесс, называемый палинтомией, при котором синхронизированные деления клеток происходят без роста. Это приводит к образованию многоклеточных колоний, содержащих различные типы клеток — уровень сложности, который раньше считался невозможным для одноклеточных организмов.

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Этот механизм отражает ранние стадии эмбрионального развития, наблюдаемые у более сложных форм жизни. Эти находки позволили исследователям предположить, что генетические инструменты для формирования яиц и сложной клеточной координации были заложены задолго до появления первых животных.

Когда организм переходит в многоклеточные колонии, он дифференцируется на три типа клеток: жгутиковые, амебофлагелляты и делящиеся клетки. Такое поведение имитирует ранние последовательности активации генов, наблюдаемые во время эмбриогенеза у животных. "Это поведение показывает, что процессы многоклеточной координации и дифференциации существовали еще до появления первых животных на Земле, — заявила Омайя Дудин, ведущий исследователь.

Это открытие позволило ученым заглянуть в историю эволюции, показывая, как одноклеточные формы жизни выступали в качестве предшественников сложных механизмов развития современных животных. Оно также подкрепляет идею о том, что сложность жизни глубоко укоренилась в древних клеточных функциях, которые совершенствовались на протяжении тысячелетий.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature, свидетельствуют о том, что способность жизни к специализации и организации возникла раньше "курицы" или любого другого животного, причем этот временной отрезок был невероятно большим. Помимо решения этой извечной загадки, данное исследование подчеркивает важность изучения древних форм жизни для лучшего понимания истоков ее разнообразия. Оно помогает ученым переосмыслить процесс эволюции сложности, показывая, что даже простейшие организмы хранят в себе секреты самых глубоких тайн жизни.

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