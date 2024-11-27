Розкрили головну загадку життя: вчені точно з'ясували, що було раніше — курка чи яйце

Одвічне питання про сучасних пернатих предків динозаврів і яйця змусило не одного вченого присвятити собі життя. Однак нещодавно вченим вдалося нарешті розкрити цю багатовікову таємницю, поставивши крапку в питанні, яке пересварило багатьох дослідників.

Дослідники з Женевського університету зробили революційне відкриття, докопавшись до витоків однієї з найбільших загадок життя: що з'явилося першим — курка чи яйце? Їхнє дослідження було присвячене стародавньому організму, Chromosphaera perkinsii, який демонструє, що клітинні процеси, які забезпечують формування яєць, відбувалися понад мільярд років тому, задовго до появи тварин, пише Study Finds.

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Chromosphaera perkinsii, одноклітинний морський організм, має біологічний план, що нагадує ембріональний розвиток, що докорінно змінило уявлення вчених про еволюційний період життя. Спостереження за C. perkinsii показали процес, званий палінтомією, за якого синхронізовані ділення клітин відбуваються без зростання. Це призводить до утворення багатоклітинних колоній, що містять різні типи клітин — рівень складності, який раніше вважався неможливим для одноклітинних організмів.

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Цей механізм відображає ранні стадії ембріонального розвитку, які спостерігаються у складніших форм життя. Ці знахідки дали змогу дослідникам припустити, що генетичні інструменти для формування яєць і складної клітинної координації були закладені задовго до появи перших тварин.

Коли організм переходить у багатоклітинні колонії, він диференціюється на три типи клітин: джгутикові, амебофлагеляти і клітини, що діляться. Така поведінка імітує ранні послідовності активації генів, що спостерігаються під час ембріогенезу у тварин. "Ця поведінка показує, що процеси багатоклітинної координації та диференціації існували ще до появи перших тварин на Землі, — заявила Омайя Дудін, провідний дослідник.

Це відкриття дало змогу вченим зазирнути в історію еволюції, показуючи, як одноклітинні форми життя виступали попередниками складних механізмів розвитку сучасних тварин. Воно також підкріплює ідею про те, що складність життя глибоко вкоренилася в стародавніх клітинних функціях, які вдосконалювалися протягом тисячоліть.

Результати дослідження, опубліковані в журналі Nature, свідчать про те, що здатність життя до спеціалізації та організації виникла раніше за "курку" або будь-яку іншу тварину, причому цей часовий відрізок був неймовірно великим. Крім розв'язання цієї одвічної загадки, це дослідження підкреслює важливість вивчення давніх форм життя для кращого розуміння витоків його різноманітності. Воно допомагає вченим переосмислити процес еволюції складності, показуючи, що навіть найпростіші організми зберігають у собі секрети найглибших таємниць життя.

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