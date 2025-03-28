Живуть на Землі понад 400 млн років і завжди еволюціонують з отрутою: про кого йдеться (фото)

Дослідники зазначають, що цих древніх отруйних істот часто приймають за комах, але насправді вони не є такими.

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Є вагома причина, чому не варто недооцінювати багатоніжок і вже тим більше не варто називати їх комахами. Ці істоти відомі не найкращою репутацією, оскільки їх вважають одними з найжахливіших плазунів, що мають дивну й унікальну еволюційну історію, повну сюрпризів, пише IFLScience.

З погляду таксономії, багатоніжки не є комахами. Комахи — такі, як жуки, бджоли, мурахи та багато інших — належать до класу Insecta, що характеризується міцним екзоскелетом, тричастинним тілом і парою вусиків. З іншого боку, багатоніжки класифікуються як Chilopoda, відомі своєю хижою поведінкою, отруйними укусами й численними ногами.

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Ця відмінність, за словами дослідників, не просто питання характеристик, вона також показує, що багатоніжки пішли зовсім іншим еволюційним шляхом, ніж інші. Відомо, що багатоніжки існують уже понад 400 мільйонів років, що робить їх одними з найдавніших відомих отруйних тварин на планеті. Цікаво, що всі багатоніжки — отруйні хижаки та володіють коктейлем із токсинів. Багатоніжки завдають свого отруйного удару через клешнеподібні придатки біля голови, які насправді не є іклами, а скоріше модифікованими ногами.

Загалом існує п'ять загонів багатоніжок і всі вони характеризуються абсолютно різними отрутами. Наприклад, у дослідженні 2019 року вчені вивчили отрути багатоніжок і виявили, що складна отрута насправді розвивалася окремо в різних загонах щонайменше 5 разів.

Вчені виявили, що рання отрута багатоніжок насправді була простою і складалася всього з чотирьох сімейств токсинів. Але з часом вона ставала дедалі різноманітнішою і складнішою: наприклад, найдивовижніші отрути можна виявити у двох гігантських видів австралійських багатоніжок, що містять 47 і 48 сімейств токсинів.

Багатоніжка під час полювання на богомола Фото: Shutterstock

Не менш цікавим, на думку вчених, є і те, як ці токсини отрути еволюціонували з нешкідливих білків. Один зі способів, яким це відбувається: коли білок змінює свої цільові переваги; інший спосіб перетворення білків на зброю — коли вони залишаються незмінними, але присутні в отруті в дуже високих концентраціях. Підвищене дозування може бути токсичним, порушуючи тонкий баланс фізіології жертви під час ін'єкції.

Ще цікавішим видається те, що деякі інгредієнти сучасної отрути багатоніжок, імовірно, були запозичені в інших видів. Наприклад, у дослідженні 2021 року вчені виявили, що багатоніжки отримали деякі компоненти своєї отрути від грибів і бактерій. Передбачається, що це сталося за допомогою щонайменше 8 горизонтальних перенесення генів, коли багатоніжки запозичили гени у цих мікробів, щоб зробити свою отруту потужнішою.

Раніше Фокус писав про те, що гігантське чудовисько з десятками ніг 120 років ховалося від учених.