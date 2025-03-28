Живут на Земле более 400 млн лет и всегда эволюционируют с ядом: о ком идет речь (фото)

Исследователи отмечают, что этих древних ядовитых существ часто принимают за насекомых, но на самом деле они не являются такими.

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Есть веская причина, почему не стоит недооценивать многоножек и уж тем более не стоит называть их насекомыми. Эти существа известны не лучшей репутацией, так как их считают одними из самых жутких пресмыкающихся, имеющих странную и уникальную эволюционную историю, полную сюрпризов, пишет IFLScience.

С точки зрения таксономии, многоножки не являются насекомыми. Насекомые — такие, как жуки, пчелы, муравьи и многие другие — относятся к классу Insecta, характеризующемуся прочным экзоскелетом, трехчастным телом и парой усиков. С другой стороны, многоножки классифицируются как Chilopoda, известные своим хищным поведением, ядовитыми укусами и многочисленными ногами.

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Это различие, по словам исследователей, не просто вопрос характеристик, оно также показывает, что многоножки пошли по совершенно иному эволюционному пути, чем другие. Известно, что многоножки существуют уже более 400 миллионов лет, что делает их одними из древних известных ядовитых животных на планете. Любопытно, что все многоножки — ядовитые хищники и обладают коктейлем из токсинов. Многоножки наносят свой ядовитый удар через клешневидные придатки около головы, которые на самом деле не являются клыками, а скорее модифицированными ногами.

В общей сложности существует пять отрядов многоножек и все они характеризуются совершенно разными ядами. Например, в исследовании 2019 года ученые изучили яды многоножек и обнаружили, что сложный яд на самом деле развивался отдельно в разных отрядах как минимум 5 раз.

Ученые обнаружили, что ранний яд многоножек на самом деле был простым и состоял всего из четырех семейств токсинов. Но со временем он становился все более разнообразным и сложным: например, наиболее удивительные яды можно обнаружить у двух гигантских видов австралийских многоножек, содержащих 47 и 48 семейств токсинов.

Многоножка во время охоты на богомола Фото: Shutterstock

Не менее любопытным, по мнению ученых, является и то, как эти токсины яда эволюционировали из безвредных белков. Один из способов, которым это происходит: когда белок меняет свои целевые предпочтения; другой способ превращения белков в оружие — когда они остаются неизменными, но присутствуют в яде в очень высоких концентрациях. Повышенная дозировка может быть токсичной, нарушая тонкий баланс физиологии жертвы при инъекции.

Еще более любопытным кажется то, что некоторые ингредиенты современного яда многоножек, вероятно, были позаимствованы у других видов. Например, в исследовании 2021 года ученые обнаружили, что многоножки получили некоторые компоненты своего яда от грибов и бактерий. Предполагается, что это произошло с помощью минимум 8 горизонтальных переносов генов, когда многоножки заимствовали гены у этих микробов, чтобы сделать свой яд более мощным.

Ранее Фокус писал о том, что гигантское чудище с десятками ног 120 лет скрывалось от ученых.