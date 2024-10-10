Тайна эволюции раскрыта: ученые нашли голову многоножки, размером с авто (фото)

Исследователи считают, что смогли поставить точку в споре, который велся на протяжении десятилетий.

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Голову существа, размером с автомобиль, которое напоминает многоножку, наконец-то обнаружили ученые и поставили точку в эволюционной головоломке, пишет LiveScience.

Членистоногое под названием Arthropleura обитало в лесах на экваторе между 346 и 290 миллионов лет назад, в поздний палеозойский период. В то время атмосфера Земли была очень богата кислородом, поэтому Arthropleura вырастала до 2,6 м в длину и весила около 45 кг.

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"Ученые знали о существовании Arthropleura с XVIII века, но еще никто не находил ее голову. Теперь же мы смогли увидеть ее челюсти, глаза, что может нам помочь определить место этого существа в эволюции", — говорит первый автор исследований из Университета Клода Бернара Лион Микаэль Леритье.

Окаменелость головы Arthropleura Фото: Mickaël Lhéritier, Jean Vannier and Alexandra Giupponi

На протяжении десятилетий огромное членистоногое озадачивало ученых. Тело Arthropleura имело характеристики многоножки, но без ее головы ученые не могли связать существо с современными членистоногими, такими как многоножки и сороконожки. Эти два существа могут выглядеть одинаково, но на самом деле, их эволюционные пути разошлись еще 440 млн лет назад, задолго до появления Arthropleura. Поэтому ученые гадали, можно ли отнести Arthropleura к многоножкам или сороконожкам.

Ученым удалось найти окаменелые головы двух молодых Arthropleura, окаменелости которых нашли в скале на ископаемом участке Монсо-ле-Мин Лагерштетт во Франции. КТ-сканирование показало, что у существа была уникальные стебельчатые глаза, которые выступали сбоку головы, изогнутые усики и небольшие челюсти, как у многоножек.

Основываясь на полученных доказательствах, ученые отнесли Arthropleura к семейству многоножек. Правда, стебельчатые глаза являются особенностью, которая не наблюдается ни у многоножек, ни у сороконожек.

Ученые считали, что Arthropleura – наземное животное, но стебельчатые глаза обычно встречаются у полуводных или полностью водных животных, таких как ракообразные. Но исследователи считают, что поскольку голова принадлежит молодой особи, ее глаза могут меняться в зависимости от стадии жизни. В молодом возрасте Arthropleura могла проводить больше времени в воду, прежде чем избавиться от стебельчатых глаз во взрослом возрасте.

Напомним, создана реконструкция огромного существа с сотнями лап. Реконструкция внешнего вида почти 3-метровой многоножки позволяет получить представление о населяющих нашу планету давно вымерших существах.