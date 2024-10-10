Тайна эволюции раскрыта: ученые нашли голову многоножки, размером с авто (фото)
Исследователи считают, что смогли поставить точку в споре, который велся на протяжении десятилетий.
Голову существа, размером с автомобиль, которое напоминает многоножку, наконец-то обнаружили ученые и поставили точку в эволюционной головоломке, пишет LiveScience.
Членистоногое под названием Arthropleura обитало в лесах на экваторе между 346 и 290 миллионов лет назад, в поздний палеозойский период. В то время атмосфера Земли была очень богата кислородом, поэтому Arthropleura вырастала до 2,6 м в длину и весила около 45 кг.
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"Ученые знали о существовании Arthropleura с XVIII века, но еще никто не находил ее голову. Теперь же мы смогли увидеть ее челюсти, глаза, что может нам помочь определить место этого существа в эволюции", — говорит первый автор исследований из Университета Клода Бернара Лион Микаэль Леритье.
На протяжении десятилетий огромное членистоногое озадачивало ученых. Тело Arthropleura имело характеристики многоножки, но без ее головы ученые не могли связать существо с современными членистоногими, такими как многоножки и сороконожки. Эти два существа могут выглядеть одинаково, но на самом деле, их эволюционные пути разошлись еще 440 млн лет назад, задолго до появления Arthropleura. Поэтому ученые гадали, можно ли отнести Arthropleura к многоножкам или сороконожкам.
Ученым удалось найти окаменелые головы двух молодых Arthropleura, окаменелости которых нашли в скале на ископаемом участке Монсо-ле-Мин Лагерштетт во Франции. КТ-сканирование показало, что у существа была уникальные стебельчатые глаза, которые выступали сбоку головы, изогнутые усики и небольшие челюсти, как у многоножек.
Основываясь на полученных доказательствах, ученые отнесли Arthropleura к семейству многоножек. Правда, стебельчатые глаза являются особенностью, которая не наблюдается ни у многоножек, ни у сороконожек.
Ученые считали, что Arthropleura – наземное животное, но стебельчатые глаза обычно встречаются у полуводных или полностью водных животных, таких как ракообразные. Но исследователи считают, что поскольку голова принадлежит молодой особи, ее глаза могут меняться в зависимости от стадии жизни. В молодом возрасте Arthropleura могла проводить больше времени в воду, прежде чем избавиться от стебельчатых глаз во взрослом возрасте.
Напомним, создана реконструкция огромного существа с сотнями лап. Реконструкция внешнего вида почти 3-метровой многоножки позволяет получить представление о населяющих нашу планету давно вымерших существах.