Создана реконструкция огромного существа с сотнями лап: жило на Земле 300 млн лет назад (видео)

Реконструкция внешнего вида почти 3-метровой многоножки позволяет получить представление о населяющих нашу планету давно вымерших существах.

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Благодаря консультациям ученых, авторы сериала "Жизнь на нашей планете" от Netflix, создали потрясающую реконструкцию внешнего вида гигантского существа с сотнями лап, жившего на Земле 300 млн лет назад. Самец давно вымершей многоножки под названием Arthropleura на новом видео ползает по древнему лесу в поисках партнерши, пишет Live Science.

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Ученые впервые обнаружили окаменелые останки многоножки Arthropleura 170 лет назад. Эти существа жили в период между 359 и 299 млн лет назад на нашей планете на территории нынешней Великобритании, континентальной Европы и Северной Америки. Но впервые почти полный скелет Arthropleura ученые обнаружили только 5 лет назад, что позволило лучше понять анатомию древнего существа. Эти данные легли в основу реконструкции, которую помогли создать авторам сериала ученые из Лестерского и Бристольского университетов, Великобритания.

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По словам ученых, вымершее существо имело длину примерно 2,6 метра и ширину 0,5 метра, а весила многоножка - примерно 50 кг. Считается, что Arthropleura была самой большой многоножкой из когда-либо живших на Земле. Собственно, такой экземпляр показан в реконструкции.

Вымершее существо имело длину примерно 2,6 метра и ширину 0,5 метра, а весила многоножка - примерно 50 кг Фото: Netflix

По словам ученых, более 300 млн лет назад, когда жила эта многоножка, уровень кислорода на Земле был намного выше, чем сейчас. В то время не планете доминировали гигантские членистоногие, а также другие огромные насекомые, такие стрекозы размером с птицу и гигантские тараканы длиной до 10 см. Возможно, огромный уровень кислорода сыграл свою роль в том, что многоножки достигли таких огромных размеров, но ученые пока не знают точно, как именно кислород помог этим существам стать гигантами.

На видео представлена реконструкция самца Arthropleura, который ползает по древнему лесу в поисках самки, как объясняют авторы сериала.

Ученые считают, что древние многоножки, как и их современные потомки, были почти слепыми. Большинство современных многоножек обладает боковыми глазами, которые обеспечивают только базовое зрение. То есть эти глаза позволяют различать уровни освещенности местности, но позволяют рассмотреть ее детально.

Что касается цвета панциря древней многоножки, то он намного темнее, чем у ее современных потомков. Последним более яркий окрас необходим для того, чтобы отпугивать хищников. Но ученые считают, что Arthropleura не было проблем с хищниками, которые могли бы напасть на существо, ведь таких скорее всего не существовало.

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