Таємницю еволюції розкрито: вчені знайшли голову багатоніжки, розміром з авто (фото)

Дослідники вважають, що змогли поставити крапку в суперечці, яка велася протягом десятиліть.

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Голову істоти, розміром з автомобіль, яка нагадує багатоніжку, нарешті виявили вчені та поставили крапку в еволюційній головоломці, пише LiveScience.

Членистоноге під назвою Arthropleura мешкало в лісах на екваторі між 346 і 290 мільйонами років тому, в пізній палеозойський період. У той час атмосфера Землі була дуже багата на кисень, тому Arthropleura виростала до 2,6 м у довжину і важила близько 45 кг.

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"Вчені знали про існування Arthropleura з XVIII століття, але ще ніхто не знаходив її голову. Тепер же ми змогли побачити її щелепи, очі, що може нам допомогти визначити місце цієї істоти в еволюції", — каже перший автор досліджень з Університету Клода Бернара Ліон Мікаель Лертьє.

Скам'янілість голови Arthropleura Фото: Mickaël Lhéritier, Jean Vannier and Alexandra Giupponi

Протягом десятиліть величезна членистонога спантеличувала вчених. Тіло Arthropleura мало характеристики багатоніжки, але без її голови вчені не могли пов'язати істоту з сучасними членистоногими, такими як багатоніжки та сороконіжки. Ці дві істоти можуть виглядати однаково, але насправді, їхні еволюційні шляхи розійшлися ще 440 млн років тому, задовго до появи Arthropleura. Тому вчені гадали, чи можна віднести Arthropleura до багатоніжок або стоніжок.

Вченим вдалося знайти скам'янілі голови двох молодих Arthropleura, скам'янілості яких знайшли в скелі на викопній ділянці Монсо-ле-Мін Лагерштетт у Франції. КТ-сканування показало, що істота мала унікальні стебельчасті очі, які виступали збоку голови, вигнуті вусики й невеликі щелепи, як у багатоніжок.

Ґрунтуючись на отриманих доказах, вчені віднесли Arthropleura до сімейства багатоніжок. Щоправда, стебельчасті очі є особливістю, яка не спостерігається ні в багатоніжок, ні в стоніжок.

Вчені вважали, що Arthropleura — наземна тварина, але стебельчасті очі зазвичай зустрічаються у напівводних або повністю водних тварин, таких як ракоподібні. Але дослідники вважають, що оскільки голова належить молодій особині, її очі можуть змінюватися залежно від стадії життя. У молодому віці Arthropleura могла проводити більше часу у воді, перш ніж позбутися стебельчастих очей у дорослому віці.

Нагадаємо, створено реконструкцію величезної істоти із сотнями лап. Реконструкція зовнішнього вигляду майже 3-метрової багатоніжки дає змогу отримати уявлення про давно вимерлих істот, які населяють нашу планету.