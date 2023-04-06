Крути звідси колесо! Вчені виявили, що змії використовують унікальну техніку, рятуючись від хижаків

Раніше дослідники припускали, що котитися колесом можуть лише безхребетні тварини, проте карликові очеретяні змії показали, що це не так.

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Не секрет, що деякі види використовують тактику колеса, щоб сховатися від переслідувачів і уникнути небезпеки. Як правило, таку тактику використовують представники деяких видів безхребетних, наприклад, гусениці, личинки, деякі види жуків, креветок, мурахи, багатоніжки та мокриці, пише Daily Mail.

Однак тепер дослідники вважають, що така техніка втечі також властива і зміям принаймні деяким видам. За словами провідного автора дослідження, доктора Евана Сенг Хуат Куаха, вони з колегами були схвильовані, коли до них у руки потрапили зображення, на яких було задокументовано, як змії застосовують техніку колеса.

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Тепер дослідники припускають, що подібна поведінка може бути поширена не тільки у безхребетних, але й у безлічі дрібних видів змій, особливо у представників підродини Calamariinae.

Під час дослідження вчені зосередилися на вивченні того, які рухи здійснюють змії, коли відчувають загрозу. Дослідники знають, що, як правило, вони застосовують одну з цих тактик:

маскування,

втеча;

фарбування;

запахи;

залякування;

інсценування своєї смерті.

Однак тепер до цього переліку тактик також додалося перекочування або тактика колеса. Вчені виявили, що деякі види змій, такі як карликові очеретяні змії, використовують пасивне перекочування, коли вони налякані. Вчені вирушили в малайзійський штат Кедах, щоб спостерігати за поведінкою карликових очеретяних змій і виявили, що вони схильні "крутити колеса", щоб уникнути загрози.

Змії використовують техніку колеса, щоб утекти від небезпеки Фото: Biotropica

Щоб продемонструвати незвичайну поведінку хребетних, вчені імітували напад хижака за допомогою стусанів палиці, далі дослідники спостерігали, як карликові очеретяні змії активують "режим колеса", багаторазово перекочуючись колесом по схилу, щоб втекти від загрози.

Дослідникам відомо, що подібна поведінка є надзвичайно рідкісною для хребетних, а тому в подальших дослідженнях вони планують вивчити інших змій південно-східної Азії, щоб дізнатися, чи практикують подібну тактику інші види.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вважають, що насправді змії чують набагато більше, ніж ми думали.