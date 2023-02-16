Перебувають на сторожі. Вчені вважають, що на змії чують, набагато більше, ніж ми думали

Нове дослідження показує, деякі види змій здатні відчувати як вібрації землі, так і повітряні звуки.

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Загальновідомим є той факт, що в змій немає зовнішнього вуха, а звукові хвилі вони сприймають лише через коливання землі через лусочки на животі. Однак нове дослідження підказує, що насправді деякі види змій чують набагато більше, ніж учені припускали раніше, пише IFL Science.

У новому дослідженні група вчених із Університету Квінсленду зосередилася на вивченні напрочуд складних механізмів, що лежать в основі здатності змій чути. Результати свідчать про те, що деякі види змій насправді здатні не тільки відчувати вібрації землі, а й чути звуки, що переносяться повітрям.

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Загалом команда провела трохи більше 300 експериментів на майже двох десятках вирощених у неволі австралійських зміях п'яти видів:

смертельні змії (Acanthophis);

чорноголові пітони (Aspidites);

широкоголові змії (Hoplocephalus);

тайпани (Oxyuranus);

несправжні кобри (Pseudonaja).

Дослідники спорудили лабораторний простір, у якому могли відстежувати навіть незначні реакції різні звуки Герца. Водночас експерименти гарантували, що вчені залишаться на безпечній відстані від деяких із найнебезпечніших учасників експериментів, наприклад, тайпанів, які є третіми за величиною отруйними зміями у світі.

У ході експериментів учені відтворювали різні звуки з різних частин експериментального вольєра, а потім відстежували поведінку змій. Учені задокументували 9 варіантів поведінки змій, які можуть вказувати на слухові реакції. Усі вивчені види виявляли специфічні реакцію на повітряні шуми.

Цікаво, що тоді як представники інших видів прагнули відійти від звуків, самки чорноголових пітонів навпаки прямували до джерела шуму. За словами провідної авторки дослідження, докторки Крістін Зденек, самки чорноголових пітонів — великі нічні змії, яким загрожує менша кількість хижаків, ніж будь-кому з дрібніших видів. Учені вважають, що це робить їх менш обережними, тому вони зазвичай ідуть на звук.

Також дослідники виявили, що тайпани демонстрували значно більш обережну й оборонну поведінку на звуки, що передаються повітрям. Зденек припускає, що це пов'язано з тим, що тайпанам доводиться турбуватися про більшу кількість хижаків.

Результати дослідження свідчать, що приналежність до роду пояснює понад 88% звукових реакцій. Однак значні 3,6% реакцій усе ж таки залежали від частоти звуку в Герцах, водночас змії демонстрували різні реакції залежно від того, чи передавався звук через вібрації землі або повітрям.

Учені відзначають, що їм усе ще не зрозуміла точна функція цих здібностей, проте дослідники припускають, що їхні слухові здібності, мабуть, адаптувалися до потреб і поведінки конкретних видів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, як в отруйних змій з'явилися їхні імена.