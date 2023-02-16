Держат ухо востро. Ученые считают, что на самом змеи слышат, гораздо больше, чем мы думали

Новое исследование показывает, что некоторые виды змей способны ощущать не только вибрации земли, но и воздушные звуки.

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Общеизвестным является тот факт, что у змей отсутствует внешнее ухо, а звуковые волны они воспринимают лишь через колебания земли через чешуйки на животе. Однако новое исследование подсказывает, что на самом деле некоторые виды змей слышат гораздо больше, чем ученые предполагали ранее, пишет IFL Science.

В новом исследовании группа ученых из Университета Квинсленда сосредоточилась на изучении удивительно сложных механизмов, лежащих в основе способности змей слышать. Результаты свидетельствуют о том, что некоторые виды змей на самом деле способны не только чувствовать вибрации земли, но и слышать звуки, переносимые по воздуху.

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В общей сложности команда провела чуть более 300 экспериментов на почти двух десятках выращенных в неволе австралийских змеях пяти видов:

смертельные змеи (Acanthophis);

черноголовые питоны (Aspidites);

широкоголовые змеи (Hoplocephalus);

тайпаны (Oxyuranus);

ложные кобры Гюнтера (Pseudonaja).

Исследователи соорудили лабораторное пространство, в котором могли отслеживать ладе незначительные реакции на различные звуки Герца. При этом эксперименты гарантировали, что ученые останутся на безопасном расстоянии от некоторых из наиболее опасных участников экспериментов, например, тайпанов, которые являются третьими по величине ядовитыми змеями в мире.

В ходе экспериментов ученые воспроизводили различные звуки из разных частей экспериментального вольера, а затем отслеживали поведение змей. В общей сложности ученые задокументировали 9 вариантов поведения змей, которые могут указывать на слуховые реакции. Все изученные виды проявляли специфические реакции на воздушные шумы.

Любопытно, что в то время, как представители других видов устремлялись удалиться от звуков, самки черноголовых питонов напротив — устремлялись к источнику шума. По словам ведущего автора исследования, доктора Кристин Зденек, самки черноголовых питонов — крупные ночные змеи, которым угрожает меньшее количество хищников, чем кому-либо из более мелких видов. Ученые полагают, что это делает их менее осторожными, поэтому они, как правило, идут на звук.

Также исследователи обнаружили, что тайпаны демонстрировали значительно более осторожное и оборонительное поведение на звуки, передающиеся по воздуху. Зденек предполагает, что это связано с тем, что тайпанам приходится беспокоиться о большем количестве хищников.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что принадлежность к роду объясняет более 88% звуковых реакций. Однако значительные 3,6% реакций все же зависели от частоты звука в герцах, при этом змеи демонстрировали разные реакции в зависимости от того, передавался ли звук через вибрации земли или по воздуху.

Ученые отмечают, что им все еще не ясна точная функция этих способностей, однако исследователи предполагают, что их слуховые способности, по-видимому, адаптировались к потребностям и поведению конкретных видов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, как у ядовитых змей появились их знаменитые клыки.