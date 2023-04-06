Крути отсюда колесо! Ученые обнаружили, что змеи используют уникальную технику, спасаясь от хищников

Ранее исследователи предполагали, что катиться колесом могут только беспозвоночные животные, однако карликовые тростниковые змеи показали, что это не так.

Related video

Не секрет, что некоторые виды используют "тактику колеса", чтобы скрыть от преследователей и избежать опасности. Как правило, такую тактику используют представители некоторых видов беспозвоночных, например, гусеницы, личинки, некоторые виды жуков, креветок, муравьи, многоножки и мокрицы, пишет Daily Mail.

Однако теперь исследователи полагают, что такая техника побега также свойственна и змеям, по крайней мере, некоторым видам. По словам ведущего автора исследования, доктора Эвана Сенг Хуат Куаха, они с коллегами были взволнованы, когда к ним в руки попались изображения, на которых было задокументировано, как змеи применяют технику колеса.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Теперь исследователи предполагают, что подобное поведение может быть широко распространено не только у беспозвоночных, но и множества мелких видов змей, особенно у представителей подсемейства Calamariinae.

В ходе исследования ученые сосредоточились на изучении того, какие движения совершают змеи, когда чувствуют угрозу. Исследователи знают, что, как правило, они применяют одну из этих тактик:

маскировку;

бегство;

окраску;

запахи;

запугивание;

инсценировку собственной смерти.

Однако теперь к этому перечню используемых тактик также добавилось перекатывание, или тактика колеса. Ученые обнаружили, что некоторые виды змей, такие как карликовые тростниковые змеи, используют пассивное перекатывание, когда они напуганы. Ученые отправились в малазийский штат Кедах, чтобы понаблюдать за поведение карликовых тростниковых змей и обнаружили, что они склонны "крутить колеса", чтобы избежать угрозы.

Змеи использут технику колеса, чтобы сбежать от опасности Фото: Biotropica

Чтобы продемонстрировать необычное поведение позвоночных, ученые имитировали нападение хищника посредством тычков палки, далее исследователи наблюдали, как карликовые тростниковые змеи активируют "режим колеса", многократно перекатываясь колесом по склону, чтобы сбежать от угрозы.

Исследователям известно, что подобное поведение чрезвычайно редко для позвоночных, а потому в дальнейших исследованиях они планируют изучить других змей юго-восточной Азии, чтобы узнать, практикуют ли подобную тактику другие виды.

Ранее Фокус писал о том, что ученые считают, что на самом змеи слышат гораздо больше, чем мы думали.